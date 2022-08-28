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Giriş Tarihi: 28.8.2022 09:28

Bayern Münih'e Yann Sommer freni! Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldılar

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Bayern Münih’e Yann Sommer freni! Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldılar

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Borussia Mönchengladbach kalecisi Yann Sommer tam 19 kurtarışa imza attı. Bayern, Yann Sommer'in koruduğu kaleye toplamda 33 şut attı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Allianz Arena'da oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, 43. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda birçok gol pozisyonu yakalayan Bayern Münih, 83. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Bayern Münih, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 8'e yükseltti.

ÇEVRECİLERDEN MAÇTA PROTESTO
Karşılaşmanın 17. dakikasında "Son kuşak" (Letzte Generation) adlı çevre grubunun protestosu sebebiyle maç bir süre durdu. Letzte Generation grubundan yapılan açıklamada, çevre grubunu destekleyen 5 kişinin Allianz Arena'da 75 bin seyircinin önünde kendilerini kale direklerine zincirleyerek yaklaşan iklim değişimine dikkat çektikleri ifade edildi.

Saha kenarındaki güvenlik personeli, söz konusu aktivistleri kısa bir sürede sahadan çıkardı. Letzte Generation çevre grubu, daha önce de iklim felaketine dikkati çekmek için Almanya'da müzelerde ünlü tabloların çerçevelerine ve ülkenin birçok kentinde sokaklara ellerini yapıştırarak çeşitli eylemler gerçekleştirmişti.

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Bayern Münih'e Yann Sommer freni! Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldılar
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