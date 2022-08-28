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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Firmino coştu Liverpool patladı

Firmino coştu Liverpool patladı

Brezilyalı Roberto Firmino’nun 2 gol, 3 asistle yıldızlaştığı maçta Liverpool, Bournemouth’u 9 golle topa tutup tarihi bir zafere imza attı

Sezona kötü başlayan ve ilk 3 haftayı 2 puanla geçen Liverpool, öfkesini Bournemouth'tan çıkardı: 9-0. Jürgen Klopp'un öğrencileri ilk yarıyı Luiz Diaz, Elliott, Arnold, Firmino ile Van Dijk'in golleriyle 5-0 önde kapattı. Liverpool ikinci devrede de hız kesmedi. Mepham (KK), Firmino, Carvalho ve yine Diaz'la tarihi bir farka koştu. Brezilyalı oyuncu Firmino iki golün yanı sıra yaptığı 3 asistle geceye damgasını vururken, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın gol ve asist yapmaması ise dikkat çekti. Mersiyede ekibi, ismi 1992'de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol kaydetmeyi başardı. Arsenal ise Fulham'ı 2-0 yenip 4'te 4 ile liderliğini korudu.

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Firmino coştu Liverpool patladı
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