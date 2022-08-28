Firmino coştu Liverpool patladı

Brezilyalı Roberto Firmino’nun 2 gol, 3 asistle yıldızlaştığı maçta Liverpool, Bournemouth’u 9 golle topa tutup tarihi bir zafere imza attı
Sezona kötü başlayan ve ilk 3 haftayı 2 puanla geçen Liverpool, öfkesini Bournemouth'tan çıkardı: 9-0. Jürgen Klopp'un öğrencileri ilk yarıyı Luiz Diaz, Elliott, Arnold, Firmino ile Van Dijk'in golleriyle 5-0 önde kapattı. Liverpool ikinci devrede de hız kesmedi. Mepham (KK), Firmino, Carvalho ve yine Diaz'la tarihi bir farka koştu. Brezilyalı oyuncu Firmino iki golün yanı sıra yaptığı 3 asistle geceye damgasını vururken, Liverpool'un Mısırlıyıldızı Mohamed Salah'ın golve asist yapmaması ise dikkatçekti. Mersiyede ekibi, ismi 1992'de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol kaydetmeyi başardı. Arsenal iseFulham'ı 2-0 yenip 4'te 4ile liderliğini korudu.