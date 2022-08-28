Firmino coştu Liverpool patladı

Sezona kötü başlayan ve ilk 3 haftayı 2 puanla geçen Liverpool, öfkesini Bournemouth'tan çıkardı: 9-0.ilk yarıyı Luiz Diaz, Elliott, Arnold, Firmino ile Van Dijk'in golleriyle 5-0 önde kapattı. Liverpool ikinci devrede de hız kesmedi. Mepham (KK), Firmino, Carvalho ve yine Diaz'la tarihi bir farka koştu. Brezilyalı oyuncu Firmino iki golün yanı sıra yaptığı 3 asistle geceye damgasını vururken,Mersiyede ekibi, ismi 1992'de Premier Lig olarak değişen ligde ilk kez bir maçta 9 gol kaydetmeyi başardı.