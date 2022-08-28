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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Montero&Boyd’a kapı gösterildi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Montero&Boyd’a kapı gösterildi

Takviye için kontenjana ihtiyacı olan siyah-beyazlılar, İspanyol stoper ile ABD’li sağ kanadın isimlerini çizdi. Francisco Montero takım ararken, Boyd’a ‘Ya ayrıl ya lisansını çıkarmayız’ resti çekildi

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında artık takviye planlanan son iki mevki kaldı. Siyah-beyazlılar, kanat ve sağ stoper girişimlerini sürdürürken bir yandan da kadroda yabancı oyuncular için kontenjan açma peşine düştü. Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta, 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. İki takviye daha yapacak olan Kara Kartal'da transferlerin gerçekleşmesi için öncelikle gidenlerin olması gerekiyor. Burada da iki aday belirlendi: Francisco Montero ve Tyler Boyd.

MONTERO'NUN TALİBİ ÇOK
Montero'yu kiralık olarak göndermeye hazırlanan siyahbeyazlılar, oyuncuya ve menajerine görüşmeler yapması için izin verdi. İspanyol stopere çok sayıda teklif geldiği ve bunlar arasında bir değerlendirme yaparak seçimini gerçekleştireceği belirtildi. Son olarak Yunan ekibi AEK kendisiyle ilgilense de hem Beşiktaş hem Montero anlaşma sağlayamamıştı.

BOYD'DAN SİVASSPOR'A RET
Boyd'a Sivasspor'un ilgisi olsa da ABD'li futbolcu teklifi reddetti. Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği belirtilirken, Beşiktaş yönetimi oyuncu cephesine resti çekmiş durumda. Siyah-beyazlı idareciler, Boyd'un menajerine, "Ya teklifleri değerlendirip ayrılırsınız ya da lisansını çıkarmayız" mesajını gönderdi. Kontratının son yılına giren sağ kanadın takımda kalma ümidi de bu mesajla bitti.

DELE ALLI HAZIR
Beşiktaş'ın flaş transferi Dele Alli, daha çıktığı ilk idmanda kendini gösterdi. Bu sezon Everton ile 2 maçta sadece 38 dakika şans bulan İngiliz oyuncunun fiziksel durumu ve antrenman performansı merak ediliyordu. Teknik direktör Valerien İsmael ve yardımcılarının pür dikkat takip ettiği 26 yaşındaki isim, idmanlarda fiziksel olarak gayet fit durumda görüldü. Çalışma temposu da çok yüksek olan Dele Alli'nin, yarın oynanacak Sivasspor maçı için hazır olduğuna kanaat getirildi. İsmael'in, yıldız oyuncuyu Yiğidolar'a karşı 11'de sahaya sürebileceği belirtildi. Dele Alli'yle başlaması halinde Berkay Vardar'ı kulübeye çekecek olan Fransız teknik adam, orta saha üçlüsünü Salih, Gedson ve önlerinde Dele Alli'yi oynatarak oluşturacak. Beşiktaş taraftarı da İngiliz yıldızı izlemek için sabırsızlanıyor.

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Montero&Boyd’a kapı gösterildi
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