Montero&Boyd’a kapı gösterildi

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında artık takviye planlanan son iki mevki kaldı. Siyah-beyazlılar, kanat ve sağ stoper girişimlerini sürdürürken bir yandan da kadroda yabancı oyuncular için kontenjan açma peşine düştü. Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta, 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. İki takviye daha yapacak olan Kara Kartal'da transferlerin gerçekleşmesi için öncelikle gidenlerin olması gerekiyor. Burada da iki aday belirlendi:veMontero'yu kiralık olarak göndermeye hazırlanan siyahbeyazlılar,İspanyol stopere çok sayıda teklif geldiği ve bunlar arasında bir değerlendirme yaparak seçimini gerçekleştireceği belirtildi. Son olarakde hem Beşiktaş hem Montero anlaşma sağlayamamıştı.Boyd'a Sivasspor'un ilgisi olsa da ABD'li futbolcu teklifi reddetti. Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği belirtilirken, Beşiktaş yönetimi oyuncu cephesine resti çekmiş durumda. Siyah-beyazlı idareciler, Boyd'un menajerine,mesajını gönderdi. Kontratının son yılına giren sağ kanadın takımda kalma ümidi de bu mesajla bitti.Beşiktaş'ın flaş transferi Dele Alli, daha çıktığı ilk idmanda kendini gösterdi. Bu sezon Everton ile 2 maçta sadece 38 dakika şans bulan İngiliz oyuncunun fiziksel durumu ve antrenman performansı merak ediliyordu. Teknik direktör Valerien İsmael ve yardımcılarının pür dikkat takip ettiğiÇalışma temposu da çok yüksek olan Dele Alli'nin, yarın oynanacak Sivasspor maçı için hazır olduğuna kanaat getirildi. İsmael'in, yıldız oyuncuyu Yiğidolar'a karşı 11'de sahaya sürebileceği belirtildi.Beşiktaş taraftarı da İngiliz yıldızı izlemek için sabırsızlanıyor.