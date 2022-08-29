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Giriş Tarihi: 29.8.2022

Kimsenin keyfi yok

YUNUS EMRE SEL
Kimsenin keyfi yok

İlk yarıda hem Trabzonspor hem de G.Saray kaos futbolu ile gol aradı. İkinci devrede hata kollayan Türk futbolunun iki devi, son 10 dakikada vites yükseltse de skor üretemeyip 1’er puanla sahadan ayrıldı

Karşılaşmaya eksiklerine rağmen daha coşkulu başlayan taraf Trabzonspor oldu. Ancak daha etkili pozisyonlar üreten ise G.Saray'dı. 8. ve 31. dakikalarda Mertens'in karşı karşıya kaldığı dakikalarda Muhammet Taha Tepe, ilk resmi maçı olmasına rağmen iyi kurtarışlara imza attı. İlk yarıda Trabzonspor rakip kalede çok tehlikeli olamazken, Galatasaray ise iki ciddi pozisyona girdi. İkinci yarıda her iki takım da değişikliklerle oyunda üstünlüğü rakibe göre ele geçirmeye çalıştı. Bu değişiklikler sonrası Trabzonspor'da Bardhi, Galatasaray'da ise Gomis tehlikeli pozisyonlara giren isimler oldu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye çıkan isim yine günün kahramanı Taha Tepe oldu. Genç file bekçisi, Kerem'in penaltı noktasına yakın yerden şutunda mutlak golü engelledi. 90 dakika sonunda Trabzonspor sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, özellikle iki takım adına da hücum organizasyonlarındaki eksiklik dikkat çekiciydi.



ASLAN'I HİÇ YENEMEDİ!
Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı bir türlü evinde G.Saray galibiyeti göremedi. Deneyimli teknik adam, sahasında konuk ettiği Aslan karşısında 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

TRABZON'A DIŞ GEÇIREMIYOR
G.Saray, bordo-mavililer karşısında gülmeyi unuttu. Aslan, Karadeniz ekibi ile oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 kez kazanırken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

TOROĞLU: PENALTI DEĞİL
iki pozisyonda penaltı bekledi. 3. dakikada Seferovic'in vuruşunda Larsen'in, 88'de ise Boey'un eline çarpan top için yazarımız Erman Toroğlu, "İki pozisyon da penaltı değil" dedi.

'TÜRK KALECİLER İYİ SEVİYEDE'
G.SARAY Kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor'un genç file bekçisi Muhammet Taha'yı tebrik ettiğini söyledi. Uruguaylı kaleci, Uğurcan'ı da bir an önce sahalarda görmek istediğini belirtip şunları söyledi: "Maç sonu Muhammet Taha'yı tebrik ettim. İki tane net pozisyonu kurtardı. Çok iyiydi. Türk kaleciler gerçekten iyi seviyede. Onları gördüğüm zaman memnun oluyorum. Uğurcan'ı da en kısa sürede tekrar sahalarda görmek istiyorum. Kaliteli oyuncular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları. İyi şekilde, güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde uzun bir sezon var."

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