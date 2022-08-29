Kimsenin keyfi yok

eksiklerine rağmen daha coşkulu başlayan taraf Trabzonspor oldu. Ancak daha etkili pozisyonlar üreten ise G.Saray'dı. 8. ve 31. dakikalarda Mertens'in karşı karşıya kaldığı dakikalarda Muhammet Taha Tepe, ilk resmi maçı olmasına rağmen iyi kurtarışlara imza attı.İkinci yarıda her iki takım da değişikliklerle oyunda üstünlüğü rakibe göre ele geçirmeye çalıştı. Bu değişiklikler sonrası Trabzonspor'da Bardhi, Galatasaray'da ise Gomis tehlikeli pozisyonlara giren isimler oldu. Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye çıkan isim yine günün kahramanı Taha Tepe oldu.90 dakika sonunda Trabzonspor sahasında Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, özellikle iki takım adına da hücum organizasyonlarındaki eksiklik dikkat çekiciydi.Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı bir türlü evinde G.Saray galibiyeti göremedi. Deneyimli teknik adam, sahasında konuk ettiği Aslan karşısında 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.G.Saray, bordo-mavililer karşısında gülmeyi unuttu. Aslan, Karadeniz ekibi ile oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 kez kazanırken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.iki pozisyonda penaltı bekledi. 3. dakikada Seferovic'in vuruşunda Larsen'in, 88'de ise Boey'un eline çarpan top için yazarımız Erman Toroğlu, "İki pozisyon da penaltı değil" dedi.G.SARAY Kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor'un genç file bekçisi Muhammet Taha'yı tebrik ettiğini söyledi. Uruguaylı kaleci, Uğurcan'ı da bir an önce sahalarda görmek istediğini belirtip şunları söyledi: "Onları gördüğüm zaman memnun oluyorum. Uğurcan'ı da en kısa sürede tekrar sahalarda görmek istiyorum. Kaliteli oyuncular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları.