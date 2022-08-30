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Giriş Tarihi: 30.8.2022 17:40 Son Güncelleme: 30.8.2022 17:42

Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı

AA
Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, 35 yaşında profesyonel kariyerini noktaladı.

Mevlüt Erdinç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hem de çok gururlandım. 5 yaşında Fransa'da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Hannover, Metz, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Ümraniyespor formalarını giydim ve Racing Besançon'un hem futbolcusu hem futbol elçisi oldum." ifadelerini kullandı.

"Sochaux'dan PSG'ye dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum." diyen Mevlüt, şunları kaydetti:

"FRANSA VE AVRUPA LİGLERİNDE 92 GOLLE EN ÇOK GOL ATAN TÜRK FUTBOLCU

unvanını gururla taşıyorum. 3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım. Benim için belki de en önemlisi "Türk Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim. 18 yıllık profesyonel kariyerimi toplamda 491 maç, 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım. Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle, kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel
hatıraları ve arkadaşlıkları hiçbir zaman unutmayacağım. Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar dönmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin."

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Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı
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