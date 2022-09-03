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Giriş Tarihi: 3.9.2022 23:56 Son Güncelleme: 3.9.2022 23:58

Konyaspor, Giresunspor'u tek golle geçti

Konyaspor, Giresunspor’u tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Giresunspor, Konyaspor’u konuk etti. Konuk ekip, Muhammet Demir'in golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Konyaspor, bu sonuçla ligde puanını 11 yaparak liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 11'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz ekibi ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Konyaspor'da rakibinin hatalı pasından yararlanan Muriç, ceza sahasında girerek Endri'ye pası gönderdi. Kaleye yaklaşan Endri, yerden vurdu ancak kaleci Onurcan uzanarak topu kurtardı.

15. dakikada hızla gelişen Giresunspor atağında kısa paslaşmalarla rakip kaleye yaklaşan Sainz, çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci İbrahim topu kornere çeldi.

31. dakikada Giresunspor'da Doğan Can, baskı sonucu rakibi Calvo'dan topu çalarak ceza sahası içerisinde şutunu çekti ama top kaleci İbrahim'de kaldı.

38. dakikada Giresunspor'da Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ramon Arias'un kafa vuruşunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı çıkardı.

51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet Demir çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

60. dakikadaki Konyaspor atağında Ahmet Oğuz'un pasıyla sağ kanattan Muric ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada Konyaspor defansının uzun pasında Endri Çekiçi, Giresunspor ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Muhammet Demir ceza sahası dışında dönen topa sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia, ceza sahası çizgisi üzerindeki Rahmetullah Berişbek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Sehic'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Konyaspor, Giresunspor'u tek golle geçti
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