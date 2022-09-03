Milan derbide Inter’e şans tanımadı!

Milan ve Inter takımları, Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya geldi. Inter, 21. dakikada Brozovic'in golüyle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Leao skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Müsabakanın 54. dakikasında Giroud'nun golüyle öne geçen Milan, 60. dakikada Leao'nun ikinci golü ile skoru 3-1'e taşıdı. Dzeko'nun 67. dakikadaki golü Inter'in mağlubiyetini engellemeye yetmedi ve Milan maçı 3-2 kazandı.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada yer aldı. Bu galibiyetin ardından Milan 11 puana yükselirken, Inter 9 puanda kaldı.