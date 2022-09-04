Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor dur durak bilmiyor
Giriş Tarihi: 4.9.2022

Konyaspor dur durak bilmiyor

Konyaspor dur durak bilmiyor
Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in golüyle 1-0 mağlup eden Arabam.com Konyaspor, dün de deplasmanda Giresunspor'u aynı şekilde 1-0 yendi. Karadeniz ekibi ilk yarıda 3 pozisyon bulurken, kaleci Sehic geçit vermedi. 51. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada topa şık bir kafa vuruşu yapan Muhammet Demir, fileleri havalandırıp Konyaspor'a üst üste 3. galibiyetini getirdi. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten İlhan Palut'un ekibi, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Giresunspor ise peş peşe 2. yenilgisini yaşayıp, 6 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gönül Dağı Dilek neden öldü, Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim gelecek, hangi oyuncu oynayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı! ‘Meydan okudular!’
Masterchef Türkiye ana kadroya kim girdi? 3 Eylül Masterchef yedeklerden ana kadroya giren 2. yedek kim oldu?
EMEKLİLERE MÜJDE: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, ne kadar veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi
YKS EK TERCİH 2022 tarihleri belli oldu mu, ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite 2. tercihler ve boş kontenjanlar listesi!
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
İstanbul Havalimanı'nı diline dolayan İsmail Saymaz Almanya'da havalimanı kaosu ile yüzleşti! Valizini dakikalarca alamadı, yorum yağdı
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor dur durak bilmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA