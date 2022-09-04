Konyaspor dur durak bilmiyor

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi MuhammetDemir'in golüyle 1-0mağlup eden Arabam.com Konyaspor, dün de deplasmanda Giresunspor'u aynı şekilde 1-0 yendi. Karadeniz ekibi ilk yarıda 3 pozisyon bulurken,kaleci Sehic geçit vermedi. 51. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada topa şık bir kafa vuruşu yapan Muhammet Demir, fileleri havalandırıp Konyaspor'a üst üste 3. galibiyetini getirdi. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten İlhanPalut'un ekibi, maç fazlasıylaliderliğe yükseldi. Giresunspor ise peş peşe 2. yenilgisini yaşayıp, 6 puanda kaldı.