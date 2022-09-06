Chelsea’ye büyük şok! Borussia Dortmund rahat kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Dinamo Zagreb, grup maçlarına galibiyetle başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E ve G Grubu'nda iki maç oynandı.
G Grubu mücadelesinde Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayan Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, rakibini 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
E Grubu'nda ise Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı, 13. dakikada Mislav Orsic'in golüyle İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 yendi.