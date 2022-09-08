Son dakika: Sivasspor 1-0 geriye düştü! Sivasspor - Slavia Prag | CANLI

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda ilk maçına çıkan Sivasspor, evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayacak mücadeleyi Hırvat hakem Fran Jovic yönetiyor.
Yiğidolar, zorlu maçın 5. dakikasında Olayinko'nun attığı golle 1-0 geriye düştü.
İŞTE İLK 11'LER...
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Saba, Gradel, James
Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka
CANLI | Sivasspor 0-1 Slavia Prag
GOL | 5' Olayinka