Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sivasspor 1-0 geriye düştü! Sivasspor - Slavia Prag | CANLI
Giriş Tarihi: 8.9.2022 21:22 Son Güncelleme: 8.9.2022 22:11

Son dakika: Sivasspor 1-0 geriye düştü! Sivasspor - Slavia Prag | CANLI

Son dakika: Sivasspor 1-0 geriye düştü! Sivasspor - Slavia Prag | CANLI

Son dakika: Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ediyor. İlk 11'i belli olan karşılaşmayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetiyor. Temsilcimiz, maçın 5. dakikasında Olayinko'nun golüyle 1-0 geriye düştü.

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda ilk maçına çıkan Sivasspor, evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor. Saat 22.00'da başlayacak mücadeleyi Hırvat hakem Fran Jovic yönetiyor.

Yiğidolar, zorlu maçın 5. dakikasında Olayinko'nun attığı golle 1-0 geriye düştü.

İŞTE İLK 11'LER...

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Saba, Gradel, James

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka

CANLI | Sivasspor 0-1 Slavia Prag

GOL | 5' Olayinka

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Son dakika: Sivasspor 1-0 geriye düştü! Sivasspor - Slavia Prag | CANLI
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