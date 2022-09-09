İskoçya Fatihi Başakşehir

A Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, İskoçya'da kozlarını paylaştığı Hearts karşısında gol şov yaptı: 4-0. Rakip takımın kalecisi Gordon, 20'de, 21'de ise'nin şutlarında gole izin vermedi. Ardından Hearts etkili geldi. 23. dakikada Haring'in vuruşunuçizgi üzerinden çıkardı.ceza sahası içinin sol çaprazında topla buluşan, mükemmel bir şutla turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 50. dakikada'nin vuruşu direkten döndü.farkı ikiye çıkardı.topu kendi ağlarına gönderirkenskoru ilan etti: 4-0. Başakşehir maç boyuncadenemesinde bulundu. Bunlarınisabet sağladı. Gruptaki diğer maçta Fiorentina evinde Rigas ile 1-1 berabere kaldıBaşakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında yedinci sınavını dün akşam Hearts karşısında verdi. İskoç rakibini yenip 5. galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Başakşehir bu karşılaşmalarda 16 gol atarken ağlarında sadece 4 top gördü.