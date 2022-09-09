İskoçya Fatihi Başakşehir

Turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda Hearts’ı Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Kingsley (KK.) ve Berkay’ın golleriyle farklı yenerek Avrupa Konferans Ligi gruplarına muhteşem bir başlangıç yaptı
A Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, İskoçya'da kozlarını paylaştığı Hearts karşısında gol şov yaptı: 4-0. Rakip takımın kalecisi Gordon, 20'de Aleksic, 21'de ise Leo Duarte'nin şutlarında gole izin vermedi. Ardından Hearts etkili geldi. 23. dakikada Haring'in vuruşunu Leo Duarte çizgi üzerinden çıkardı. 26'da ceza sahası içinin sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, mükemmel bir şutla turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 50. dakikada Traore'nin vuruşu direkten döndü. 67'de Ndayishimiye farkı ikiye çıkardı. 75. dakikada Kingsley topu kendi ağlarına gönderirken 82'de Berkay skoru ilan etti: 4-0. Başakşehir maç boyunca 22 şut denemesinde bulundu. Bunların 7'sinde isabet sağladı. Gruptaki diğer maçta Fiorentina evinde Rigas ile 1-1 berabere kaldı
YENILMEZ ARMADA MEDIPOL Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında yedinci sınavını dün akşam Hearts karşısında verdi. İskoç rakibini yenip 5. galibiyetini alan turuncu-lacivertliler, 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Başakşehir bu karşılaşmalarda 16 gol atarken ağlarında sadece 4 top gördü.