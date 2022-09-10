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Giriş Tarihi: 10.9.2022 22:48

Fatih Karagümrük 90+2'de 1 puanı kurtardı!

Fatih Karagümrük 90+2’de 1 puanı kurtardı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, 90+2'de Mbaye Diagne'nin attığı golle sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü ise Rijad Bajic kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti. Giresunspor, 75'te Rijad Bajic'in golüyle öne geçerken Fatih Karagümrük 90+2'de Mbaye Diagne'nin attığı golle eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 5 yaparken Giresunspor ise 7 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan ortaladığı topa ceza sahasındaki Diagne zor pozisyonda kafayla vurdu ancak kaleci Onurcan soluna uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

71. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında oyuna yeni giren Murat Cem Akpınar, ceza sahasında Ozdoev'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Erkan Özdamar, 73. dakikada Video Yardımcı Hakem Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.

GOL! 75. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Viviano sağına yatarak meşin yuvarlağı çıkardı. Ancak altıpasa gelen topu tamamlayan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Burak Kapacak'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Kouassi'nin kafayla vurduğu top kaleci Onurcan'da kaldı.

GOL! 90+2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Diagne fileleri havalandırdı: 1-1. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

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Fatih Karagümrük 90+2'de 1 puanı kurtardı!
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