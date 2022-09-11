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Giriş Tarihi: 11.9.2022 22:19

Kayserispor'a 3 puanı Mame Thiam getirdi! Antalyaspor üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Kayserispor’a 3 puanı Mame Thiam getirdi! Antalyaspor üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golü Mame Thiam kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 54'de Mame Thiam'ın golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla ligde 3. galibiyetini alan Kayserispor, 9 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol taraftan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov'un ortasında kale alanı içerisinde uygun pozisyonda Wright'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

17. dakikada rakip sahada baskı kuran Antalyaspor'da, kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

48. dakikada Carole'un sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

GOL! 54. dakikada Kayserispor öne geçit. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cardosa topla buluştu. Cardoso'nun çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

65. dakikada Thiam'ın pasında ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ramazan Civelek'in uygun pozisyonda şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.Kayserispor, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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Kayserispor'a 3 puanı Mame Thiam getirdi! Antalyaspor üst üste 3. mağlubiyetini aldı
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