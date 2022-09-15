Yakalayınca affetmiyor!

UEFAAvrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca galibiyetiyle başlayan Rennes, Fransa Ligi'ndeki son maçında Auxerre'yi 5-0 yenerken adeta gövde gösterisi yaptı. Rakip kaleye 9 şut çeken Rennes, bunlardan 5'inde golü bulurken, oyun olarak başarılı bir futbol ortaya koydu.- Yedi maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden Rennes,13 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.- Takım 23 yaş ortalamasına sahip… Kadro değeri 270 milyon Euro...Yaş ortalaması 25.9 yaş olan Fenerbahçe'nin değeri ise 180 milyon Euro.- Genellikle 4-3-3 sistemini tercih eden Fransızların en tehlikeli oyuncusuHızlı bir forvet, takımına 435 dakikada 1 gol-2 asistle katkı verdi.-Takımın25 yaşındakiFransız yıldız, bu sezon 3 kez fileleri havalandırırkenRennes'in en golcü ismi oldu.- Rennes'te kaleyi zaman zaman Kayserispor'dan Fransa'nın yolunu tutan Doğan Alemdar koruyor. Son haftalarda ise Mandanda formayı almış durumda.Mandanda 6 karşılaşmada 495 dakika görev aldı ve 4 gol yedi. 2 maçta kalesini kapattı.- Fenerbahçe'nin Kim Min-jae'yi satıp defansta güç kaybetmesi gibi Rennes de en önemli defans oyuncusunu sattı. 26 yaşındaki- Rennes, son oynadığı Auxerre maçında rakibe oranla topa daha az sahip olmasına (%48'e %52), daha az pas isabeti sağlamasına (%80'e %81) rağmen sahadan 5-0 galip ayrıldı. 9- Son Auxerre maçında takımın üç ismi Terrier, Doue ve Tuffert ön plana çıktı. Bir de gol atanTuffert, 5 kez top çalıp 3 kez de adam geçerek 8 defansif hamleyle Auexere'in forvetlerine adım attırmadı.- Auxerre maçında sakatlananOyuncunun 4 ay sahalardan uzuk kalması bekleniyor.da Fransız ekibinin diğer eksikleri.- UEFA Ligi B Grubu'nda AEK Larneka'yıO maçta 18 şut çekerken 8'inde isabet sağladı. Yüzde 84'lük pas isabetiyle oynadı.