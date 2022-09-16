Harikasın Başakşehir

Hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Medipol Başakşehir'in son kurbanı İtalyanlar'ın ünlü ekibi Fiorentina oldu: 3-0. İstanbul'daki karşılaşmanın ilk yarısında denge vardı. İki takım da bu bölümde birer kez tehlikeli geldi ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran turuncu-lacivertli temsilcimiz, 57'de Serdar Gürler'le 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası üstünlüğü tamamen eline alan Başakşehir, 71'de Serdar'la bir kez daha fileleri sarstı. 90'da Traore skoru ilan etti: 3-0.Grubun diğer maçında Hearts deplasmanda Rigas'ı 2-0'lık skorla geçti.Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde önüne geleni deviriyor. Geçen sezon 19 Mart 2022'de Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi. Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı son 21 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı. Belözoğlunun öğrencileri ayrıca bu sezon ligde hiç gol yemedi.Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşma öncesi Fatih Terim'e Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yağlı boya tablosunu hediye etti. Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.Işıl ışıl parlıyorBaşakşehir lig ve Avrupa maçlarında ağızlarda mükemmel tat bırakan futboluyla sporseverlere,mesajını haykırıyor. Yerli ve yabancı futbolcular arasında yarattığı rekabet ortamı ile forma dağıtımında uyguladığı adaletle Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i futboluyla ışıl ışıl parlıyor. Emre hocanın adaletine bakalım; Beşiktaş maçının kazanan kadrodan tam 7 oyuncu kulübedeydi. Yine Beşiktaş maçında sonradan oyuna giren 4 oyuncu ilk on birdeydi.Emre hoca oyuncularına kendini öyle kabul ettirmiş ki; kulübede oturan ile sahada oynayanlar aynı coşkuyu ve sorumluluğu taşıyorlar. Başakşehir'de kapris yok, ego yok, "sen, ben" kavgası hiç yok. Emre hocanın bir antrenör takımı olarak yönett-i ği Başakşehir saat gibi çalışıyor, oyun olarak büyük keyif veryior. Fiorentina'ya karşı oyunun direksiyonunda hep Başakşehir oturdu. Oyunun temposunu, hızını Başakşehirli oyuncular ayarladı.Başakşehir ise geliştirdiği ataklarla İtalyan ekibine sahayı ve oyunu dar etti. Serdar Gürler iki güzel gole imza atarken Traore'nin Fiorentina'yı bitiren golünde yaptığı vuruş kadife zerafetindeydi. Türkiye'ye 3-0'lık skorla güzel bir gece yaşatan Başakşehir'e teşekkürler. Mükemmel bir hocalık yapan Emre Belözoğlu'na da alkışlar...