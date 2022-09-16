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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Harikasın Başakşehir

Harikasın Başakşehir

Turuncu-lacivertliler, 4-0’lık Hearts galibiyetinin ardından Fiorentina’yı da farklı yenip, Konferans Ligi A Grubu’ndaki liderliğini pekiştirdi. Goller Serdar (2) ve Traore’den geldi

Hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Medipol Başakşehir'in son kurbanı İtalyanlar'ın ünlü ekibi Fiorentina oldu: 3-0. İstanbul'daki karşılaşmanın ilk yarısında denge vardı. İki takım da bu bölümde birer kez tehlikeli geldi ancak gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran turuncu-lacivertli temsilcimiz, 57'de Serdar Gürler'le 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası üstünlüğü tamamen eline alan Başakşehir, 71'de Serdar'la bir kez daha fileleri sarstı. 90'da Traore skoru ilan etti: 3-0. Fiorentina'da İkone 76'da kırmızı kart gördü. Grubun diğer maçında Hearts deplasmanda Rigas'ı 2-0'lık skorla geçti.

REKORA KOŞUYOR!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde önüne geleni deviriyor. Geçen sezon 19 Mart 2022'de Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, o günden bu yana yenilgi yüzü görmedi. Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı son 21 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı. Belözoğlunun öğrencileri ayrıca bu sezon ligde hiç gol yemedi.

GÜMÜŞDAĞ, TERİM'E TABLO HEDİYE ETTİ
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşma öncesi Fatih Terim'e Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yağlı boya tablosunu hediye etti. Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.

BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
Işıl ışıl parlıyor
Başakşehir lig ve Avrupa maçlarında ağızlarda mükemmel tat bırakan futboluyla sporseverlere, "Bizi yakından izleyin. Keyif alın" mesajını haykırıyor. Yerli ve yabancı futbolcular arasında yarattığı rekabet ortamı ile forma dağıtımında uyguladığı adaletle Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i futboluyla ışıl ışıl parlıyor. Emre hocanın adaletine bakalım; Beşiktaş maçının kazanan kadrodan tam 7 oyuncu kulübedeydi. Yine Beşiktaş maçında sonradan oyuna giren 4 oyuncu ilk on birdeydi. Fiorentina'ya karşı Beşiktaş maçını kazanmış kadrodan 7 oyuncuyu kulübeye çekmek yürek ister. Emre hoca oyuncularına kendini öyle kabul ettirmiş ki; kulübede oturan ile sahada oynayanlar aynı coşkuyu ve sorumluluğu taşıyorlar. Başakşehir'de kapris yok, ego yok, "sen, ben" kavgası hiç yok. Emre hocanın bir antrenör takımı olarak yönett-i ği Başakşehir saat gibi çalışıyor, oyun olarak büyük keyif veryior. Fiorentina'ya karşı oyunun direksiyonunda hep Başakşehir oturdu. Oyunun temposunu, hızını Başakşehirli oyuncular ayarladı. Fiorentina, notlarımıza geçecek tek tehlikeli atak yapamadı. Başakşehir ise geliştirdiği ataklarla İtalyan ekibine sahayı ve oyunu dar etti. Serdar Gürler iki güzel gole imza atarken Traore'nin Fiorentina'yı bitiren golünde yaptığı vuruş kadife zerafetindeydi. Türkiye'ye 3-0'lık skorla güzel bir gece yaşatan Başakşehir'e teşekkürler. Mükemmel bir hocalık yapan Emre Belözoğlu'na da alkışlar...

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Harikasın Başakşehir
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