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Giriş Tarihi: 17.9.2022 16:01

Hatayspor'da Sami Uğurlu sesleri

Hatayspor’da Sami Uğurlu sesleri

Hatayspor'da 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Serkan Özbalta ile yolların ayrılması bekleniyor. Güney ekibi son olarak Kasımpaşa'da görev alan Sami Uğurlu ile görüşüyor.

Hatayspor'da Sami Uğurlu sesleri. Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Sami Uğurlu ile 1+1 yıllık anlaşma yapan yönetimin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

Geçen sezon Kasımpaşa ile iyi bir sezon geçirmesine rağmen bu sezon ilk iki haftada aldığı 4-0 ve 6-0'lık mağlubiyetler sonrası Sami Uğurlu ile yollar ayrılmıştı. (Fanatik)

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Hatayspor'da Sami Uğurlu sesleri
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