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Giriş Tarihi: 17.9.2022 19:10 Son Güncelleme: 17.9.2022 19:17

Kasımpaşa deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı!

Kasımpaşa deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Konuk ekibin galibiyet gollerini penaltıdan Florent Hadergjonaj ve Stephane Bahoken atarken ev sahibi ekibin tek golünü ise son dakikalarda Antonio Mrsic kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. Kasımpaşa'nın galibiyet gollerini 36'da penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 83'te Stephane Bahoken atarken ev sahibi ekibin tek golünü ise 90+9'da Antonio Mrsic kaydetti.

Bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kasımpaşa 9 puana yükseldi. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve 5. mağlubiyetini alan Ümraniyespor ise 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Orkun, yakın direk dibinde uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

35. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Orkun Özdemir'den sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, ortaya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+1. dakikada Avounou'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Umut Nayir'in sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

45+2. dakikada Celina'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlı takım 1-0 önde bitirdi.

48. dakikada Avounou'nun pasıyla soldan atağa çıkarak ceza sahasına giren Metehan Mimaroğlu'nun ortasında Umut Nayir'in altıpasta kafayla vurduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

55. dakikada soldan kullanılan kornerde Sadık Çiftpınar'ın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol tarafındaki Lenjani'de kaldı. Bu oyuncunun ortaladığı topa altıpas önünde Glumac kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul'un üst direğin altında son anda tokatladığı top direğe de çarparak kornere gitti.

69. dakikada ceza sahasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu önledi.

78. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Del Valle'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

80. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes'in soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın uygun durumda bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Del Valle'den topu kapan Tirpan hızla takımını atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bahoken'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

90+9. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Del Valle'nin soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Umut Nayir'in kafayla vurduğu topu kale önünde Mrsic ağlara gönderdi: 1-2. Lacivert-beyazlı ekip, mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

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Kasımpaşa deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı!
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