Luis Suarez, Nacional’den ayrılıyor! Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti

Atletico Madrid'deki sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ismi Türk takımlarından özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Luis Suarez'in yeni macerası kısa sürmüşe benziyor. Ülkesi ekiplerinden Nacional'e transfer olan Suarez'in Ekim ayı sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.



"GELMEK İÇİN ÇOK ÇABA SARFETTİ"

Luis Suarez'in durumuna ilişkin Punto Penal'e açıklamalarda bulunan Nacional Başkanı Jose Fuentes, "Uruguay'da lig sona erer ve Luis Suarez ayrılır. Bu şekilde anlaşmıştık. Anlaştığımız şey buydu. Gelmek için çok çaba sarf etti. Beklenti yaratmamak için söylüyorum ki Suarez ayrılıyor. Ona da sormuşlar, o da aynı yanıtı vermiş" ifadelerini kullandı.

Uruguay'da lig Ekim ayı sonunda bitecek ve sonrasında Luis Suarez için milli takım ile Dünya Kupası macerası başlayacak.

LUIS SUAREZ: HERKESE MİNNETTARIM

Uruguay'a dönüşüyle ilgili konuşan Suarez ise "Herkese, diğer kulüplere de, tüm Uruguay halkına minnettarım. Umarım milli takım ile de hazırlıklarımıza en iyi şekilde devam ederiz ve tüm taraftarlar Dünya Kupası'nda Uruguay'ın en iyi halinin keyfini çıkarabilirler" dedi.