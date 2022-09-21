Erling Haaland’ın kebap sevdası! Yıldız isimden itiraf geldi...

Sezon başında Borussia Dortmund'tan Manchester City'e transfer olan yıldız futbolcu Erling Haaland kebap sevdalısı çıktı.
İLK 6 MAÇTA 11 GOLE KATKI
Norveçli golcü Premier Lig'in ilk 6 haftasında Manchester City formasıyla tüm maçlara ilk 11'de başladı. 22 yaşındaki santrfor bu süreçte rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Erling Haaland bu performansıyla Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu Sergio Agüero'nun rekorunu kırdı. Tecrübeli futbolcu Manchester City formasıyla ilk 5 haftada en çok gol atan oyuncu unvanının sahibi oldu.
WOLVERHAMPTON DEPLASMANINDA ŞOV
Erling Haaland'ın formasını giydiği Manchester City, Premier Lig'de Wolverhampton'a konuk oldu. Premier Lig devi rakibini deplasmanda oynadığı müsabakada 3-0 mağlup etmeyi başardı. Erling Haaland, Wolverhampton deplasmanında da fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu bu performansıyla bir rekor daha kırdı.
PREMİER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Premier Lig tarihinde çıktığı ilk 4 deplasman maçında rakip fileleri havalandıran ilk futbolcu unvanının sahibi oldu. 22 yaşındaki oyuncu ayrıca Premier Lig'de ilk 10 haftada en fazla gol atan futbolcular listesine girme başarısı gösterdi. Erling Haaland'la birlikte zirvede yer alan diğer isimler şu şekilde: Mick Quinn, Papiss Cisse, Diego Costa.
KEBAP SEVDALISI
Manchester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland ile bir röportaj yaptı. Kulüp, Haaland'a en sevdiği yemeği sordu. 22 yaşındaki yıldız oyuncu ise cevabın kebap olduğunu söyledi. Norveçli golcünün bir diğer favori yemeği ise pizza. City, bu diyaloğu resmi sosyal medya hesabında, "Ekstra sos gerekmez" ifadesi ile paylaştı.
Erling Haaland kebapçı çıktı | Video
DEVLER LİGİ'NDE 3 GOL
Öte yandan Erling Haaland, Manchester City formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta oynadı. Norveçli oyuncu ilk haftada Sevilla deplasmanında takımının 4-0 kazandığı maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Yıldız futbolcu Borussia Dortmund karşısında da 1 gol atma başarısı gösterdi.
Opta'nın verilerine göre; Erling Haaland, Ocak 2020'de Salzburg'dan ayrıldıktan sonra oynadığı 99 resmi maçta 100 gol attı.