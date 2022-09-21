Erling Haaland’ın kebap sevdası! Yıldız isimden itiraf geldi...

KEBAP SEVDALISI

Manchester City, Norveçli golcüsü Erling Haaland ile bir röportaj yaptı. Kulüp, Haaland'a en sevdiği yemeği sordu. 22 yaşındaki yıldız oyuncu ise cevabın kebap olduğunu söyledi. Norveçli golcünün bir diğer favori yemeği ise pizza. City, bu diyaloğu resmi sosyal medya hesabında, "Ekstra sos gerekmez" ifadesi ile paylaştı.

Erling Haaland kebapçı çıktı | Video

DEVLER LİGİ'NDE 3 GOL

Öte yandan Erling Haaland, Manchester City formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta oynadı. Norveçli oyuncu ilk haftada Sevilla deplasmanında takımının 4-0 kazandığı maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Yıldız futbolcu Borussia Dortmund karşısında da 1 gol atma başarısı gösterdi.