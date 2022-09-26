Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ligin 8. haftasında Beşiktaş karşısında ilk derbi sınavına çıkacak olan sarı lacivertliler, hücum yönündeki başarısıyla, taraftarlarıne eski ruhunu tekrardan yaşatıyor.
Bu sezon Süper Lig'de 7, Avrupa Ligi gruplarında ise 2 maça çıkan Kanarya, 9 maçın yalnızca 1'inde mağlup oldu. Jorge Jesus'un öğrecileri bu maçlarda toplamda 24 kez ağları sarstı.
TRANSFER HAREKATI ERKEN BAŞLADI
Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir grafik çizen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları titizlikle devam ediyor.
Sarı-lacivertli scoutlar, araştırmalarını ara vermeden sürdürüyor. Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren yönetim, listesini oluşturuyor.
Birçok futbolcuyu gözetim altında tutan sarı-lacivertliler, gözünü Macar futbolculara çevirdi.
ATTILA SZALAI'DEN SONRA BİR MACAR DAHA
Almanya'yı deplasmanda yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai değerini kısa sürede 14 milyon Euro'ya çıkardı. Kanarya'nın yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirdi.
LİSTEDEKİ İLK İSİM ZALAN VANCSA
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de listeye giren ilk ismin Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Zalan Vancsa olduğu iddialar arasında.
JESUS'A RAPOR VERİLECEK
Scout ekibi takibe alınan tüm oyuncularla ilgili devre arasında geniş bir rapor hazırlayıp, Jesus'a verecek.
17 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Zalan Vancsa'nın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.