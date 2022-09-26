Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...
Giriş Tarihi: 26.9.2022 15:21 Son Güncelleme: 26.9.2022 15:39

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Transfer dönemini son olarak Michy Batshuayi'yi renklerine katarak kapatan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un isteğiyle yıldız adayı genç futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları...

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Ligin 8. haftasında Beşiktaş karşısında ilk derbi sınavına çıkacak olan sarı lacivertliler, hücum yönündeki başarısıyla, taraftarlarıne eski ruhunu tekrardan yaşatıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Bu sezon Süper Lig'de 7, Avrupa Ligi gruplarında ise 2 maça çıkan Kanarya, 9 maçın yalnızca 1'inde mağlup oldu. Jorge Jesus'un öğrecileri bu maçlarda toplamda 24 kez ağları sarstı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

TRANSFER HAREKATI ERKEN BAŞLADI

Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir grafik çizen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları titizlikle devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Sarı-lacivertli scoutlar, araştırmalarını ara vermeden sürdürüyor. Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren yönetim, listesini oluşturuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Birçok futbolcuyu gözetim altında tutan sarı-lacivertliler, gözünü Macar futbolculara çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

ATTILA SZALAI'DEN SONRA BİR MACAR DAHA

Almanya'yı deplasmanda yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Macaristan Milli Takımı, dünya futbolunun yeni gözdesi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai değerini kısa sürede 14 milyon Euro'ya çıkardı. Kanarya'nın yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

LİSTEDEKİ İLK İSİM ZALAN VANCSA

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de listeye giren ilk ismin Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Zalan Vancsa olduğu iddialar arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

17 yaşındaki oyuncu sol kanatta oynuyor. Lommel, Ocak 2022'de transferi için Budapeşte'ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

U19'da 5 maçta 2 gol atan Vancsa, Almanya maçında kadroda yer aldı ancak forma şansı bulamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

JESUS'A RAPOR VERİLECEK

Scout ekibi takibe alınan tüm oyuncularla ilgili devre arasında geniş bir rapor hazırlayıp, Jesus'a verecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

17 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...

Zalan Vancsa'nın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yıldız adayına kanca! Jorge Jesus rapor istedi...
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