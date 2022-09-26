Son dakika transfer haberleri: Napoli Fenerbahçe’nin iki yıldızına kancayı attı! Kim Min-Jae sonrası...

NAPOLİ İKİ YILDIZA KANCAYI ATTI

Serie A'da lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Napoli, bu kez de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'in peşinde. İtalyan ekibinin yetkililerinin, pazar günü Beşiktaş derbisini izleyeceği ve bu oyuncuları yerinden takip edeceği öğrenildi.