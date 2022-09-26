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Giriş Tarihi: 26.9.2022 10:09

Son dakika transfer haberleri: Napoli Fenerbahçe'nin iki yıldızına kancayı attı! Kim Min-Jae sonrası...

Son dakika transfer haberleri: Napoli Fenerbahçe’nin iki yıldızına kancayı attı! Kim Min-Jae sonrası...

Son dakika haberleri... Transfer sezonunun en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda neredeyse yeni bir takım kurdu. Transfer sezonu sona erse de Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan Napoli, Fenerbahçe'nin iki yıldızı için hamle yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un gelmesiyle birlikte neredeyse yepyeni bir takım kurdu. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Sarı-lacivertli takımın oynadığı futbol taraftarı mest ediyor.

Yaz transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Serie A devi resmen devreye girecek.

italya serie A'da lider durumda olan Napoli, Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam ediyor. Sezon başında sarı-lacivertli kulüpten Güney Koreli stoper Kim Min- Jae'yi 18 milyon 50 bin Euro bonservisle kadrosuna katan Napoli, Fenerbahçe'nin iki yıldızına kancayı attı.

NAPOLİ İKİ YILDIZA KANCAYI ATTI

Serie A'da lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Napoli, bu kez de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'in peşinde. İtalyan ekibinin yetkililerinin, pazar günü Beşiktaş derbisini izleyeceği ve bu oyuncuları yerinden takip edeceği öğrenildi.

Fenerbahçeli yöneticilerle görüşecek olan temsilciler, devre arasında 22 yaşındaki Ferdi ve 24 yaşındaki Osayi'yi transfer etmek istediklerini bildirecek.

Sarı-lacivertlilerin bu oyuncuları kadroda tutup tutmayacağı merak konusu… Ferdi bu sezon 6 lig maçının tamamında görev yaparken 1 asist kaydetti. Avrupa'da da 5 karşılaşmada forma giydi. Osayi ise 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de Avrupa Ligi olmak üzere 10 mücadeleye çıktı.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ

Sakatlığını tamamen atlatan Serdar Aziz, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Luan Peres ise 2 Ekim'e kadar hazır duruma gelecek ve yine bu karşılaşmada görev alabilecek.

Jorge Jesus'un elinde sadece Gustavo Henrique ve Szalai kalınca Portekizli, 4'lü defansa dönmüştü. Stoperde eli rahatlayan Jesus'un tekrardan 3'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.

EKİM AYINDA 8 ZORLU KARŞILAŞMA

Bu arada Fenerbahçe, milli aradan sonra ekim ayında tam 8 maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. 6 Ekim'de Larnaca'yı ağırlayacak Kanarya, 9 Ekim'de Karagümrük ile kapışacak.

13 Ekim'de Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a gidecek F.Bahçe, 17'sinde Başkent'te Ankaragücü sınavına çıkacak. Jesus'un talebeleri, 22'sinde Başakşehir'i konuk edecek, 27'sinde ise Rennes ile randevu Kadıköy'de olacak. Ekim ayı, 30'unda İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak maçla sona erecek.

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Son dakika transfer haberleri: Napoli Fenerbahçe'nin iki yıldızına kancayı attı! Kim Min-Jae sonrası...
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