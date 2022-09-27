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Giriş Tarihi: 28.9.2022 00:11 Son Güncelleme: 28.9.2022 00:16

Matadorlar son anlarda Cristiano Ronaldo'yu yıktı! İspanya finallere yükseldi

Matadorlar son anlarda Cristiano Ronaldo’yu yıktı! İspanya finallere yükseldi

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'nin altıncı ve son maçında İspanya, deplasmanda Portekiz'i 88'de Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 yenerek grubu lider bitirdi ve finallere yükseldi. Deplasmanda İsviçre'ye 2-1 mağlup olan Çekya ise B Ligi'ne düştü.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2 son maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Grubun liderini belirleyecek dev maçta ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

Braga'daki mücadelede eşitliği bozan taraf İspanya oldu. Maçın 88. dakikasında Alvaro Morata'nın golü İspanya'yı galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Luis Enrique yönetimindeki İspanya, 6 maçta 11 puan toplayarak Uluslar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Portekiz ise 10 puanla grubu ikinci sırada noktaladı.

Grubun diğer maçında İsviçre, Çekya'yı 29' Remo Freuler ve 30' Breel Embolo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

B Ligi'ne düşen Çekya'nın tek sayısını 45' Patrik Schick kaydederken, 61'de Tomas Soucek ile penaltıdan yararlanamadı.

ULUSLAR LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından A Ligi'ndeki 4 grubu ilk sırada bitirerek finallere kalmaya hak kazanan 4 takım belli oldu.

A Ligi 1. grubu ilk sırada bitiren Hırvatistan, 2. grubu ilk sırada tamamlayan İspanya, 3. grubu lider kapatan İtalya ve 4. grupta zirvenin sahibi Hollanda, finallere yükselmeyi başardı.

Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda, Haziran 2023'te oynanacak olan finallerde UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da final ise 18 Haziran'da oynanacak. Organizasyonda 2018-19 sezonunda Portekiz, 2020-21 sezonunda ise Fransa şampiyon olmuştu.

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Matadorlar son anlarda Cristiano Ronaldo'yu yıktı! İspanya finallere yükseldi
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