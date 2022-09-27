Matadorlar son anlarda Cristiano Ronaldo’yu yıktı! İspanya finallere yükseldi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2 son maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Grubun liderini belirleyecek dev maçta ilk 45 dakika golsüz sona erdi.
Braga'daki mücadelede eşitliği bozan taraf İspanya oldu. Maçın 88. dakikasında Alvaro Morata'nın golü İspanya'yı galibiyete taşıdı.
Grubun diğer maçında İsviçre, Çekya'yı 29' Remo Freuler ve 30' Breel Embolo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
B Ligi'ne düşen Çekya'nın tek sayısını 45' Patrik Schick kaydederken, 61'de Tomas Soucek ile penaltıdan yararlanamadı.
ULUSLAR LİGİ'NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların ardından A Ligi'ndeki 4 grubu ilk sırada bitirerek finallere kalmaya hak kazanan 4 takım belli oldu.
A Ligi 1. grubu ilk sırada bitiren Hırvatistan, 2. grubu ilk sırada tamamlayan İspanya, 3. grubu lider kapatan İtalya ve 4. grupta zirvenin sahibi Hollanda, finallere yükselmeyi başardı.
Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda, Haziran 2023'te oynanacak olan finallerde UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Uluslar Ligi'nde yarı final maçları 14-15 Haziran'da final ise 18 Haziran'da oynanacak. Organizasyonda 2018-19 sezonunda Portekiz, 2020-21 sezonunda ise Fransa şampiyon olmuştu.