Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Daha önce bu görevi üstlenmiş Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Samet Aybaba ve daha birçok teknik adamın adı Milli Takımımız ile anılıyor. Türk halkı da ay-yıldızlıların başında yerli bir çalıştırıcıyı tercih ediyor.



