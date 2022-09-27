Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Stefan Kuntz'un yerine 5 aday! İşte TFF'nin planı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:02 Son Güncelleme: 27.9.2022 10:04

Son dakika haberi: Stefan Kuntz'un yerine 5 aday! İşte TFF'nin planı ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Son dakika Milli Takım haberleri: UEFA Uluslar Ligi C Ligi son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Faroe Adaları'nda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Stefan Kuntz, alınan sonuç ve oynanan futboldan dolayı eleştirildi. Kuntz'un görevinden ayrılması veya alınması halinde yerine getirilecek isim için liste belli olurken, TFF'nin planı da ortaya çıktı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Türk Milli Takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısındaki kötü sonuçlar, bir o kadar da kötü oyun sebebiyle teknik direktör değişikliğine gidebilir.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop "Ben diyorum, Kuntz kalacak" dese de ikili birlikte de gidebilir.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un gönderilmesi veya görevden alınması halinde bir sonraki çalıştırıcının yerli olması bekleniyor.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Daha önce bu görevi üstlenmiş Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Samet Aybaba ve daha birçok teknik adamın adı Milli Takımımız ile anılıyor. Türk halkı da ay-yıldızlıların başında yerli bir çalıştırıcıyı tercih ediyor.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Stefan Kuntz-Hamit Altıntop ortaklığıyla, Milli Takım'ın fazla ilerlemesi mümkün görünmüyor.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

TFF de farklı bir yapılanma ile ay-yıldızlı ekibi yeniden şaha kaldırmayı hedefliyor.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta adı teknik direktörlük için de geçen Şenol Güneş ile buluşması bekleniyor.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Yeni formül hayata geçerse Güneş, futbol direktörü olacak, takımın da Samet Aybaba'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

A Takım'dan alt yapıya kadar tüm kademeler yenilenecek.

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

İŞTE BOŞTAKİ HOCALAR

FATİH TERİM

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

SERGEN YALÇIN


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

ÜNAL KARAMAN


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

HİKMET KARAMAN

Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

İSMAİL KARTAL


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

MUSTAFA DENİZLİ


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

ŞENOL GÜNEŞ


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

SAMİ UĞURLU


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

YILMAZ VURAL


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

SAMET AYBABA


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

TAYFUN KORKUT


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

AYKUT KOCAMAN


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

YALÇIN KOŞUKAVAK


Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

ERSUN YANAL

(Fotomaç)

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Son dakika haberi: Stefan Kuntz'un yerine 5 aday! İşte TFF'nin planı ortaya çıktı...
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