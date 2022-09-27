Son dakika haberi: Stefan Kuntz’un yerine 5 aday! İşte TFF’nin planı ortaya çıktı...

Türk Milli Takımı, Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısındaki kötü sonuçlar, bir o kadar da kötü oyun sebebiyle teknik direktör değişikliğine gidebilir.
Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop "Ben diyorum, Kuntz kalacak" dese de ikili birlikte de gidebilir.
Ay-yıldızlılarda teknik direktör Stefan Kuntz'un gönderilmesi veya görevden alınması halinde bir sonraki çalıştırıcının yerli olması bekleniyor.
Daha önce bu görevi üstlenmiş Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Samet Aybaba ve daha birçok teknik adamın adı Milli Takımımız ile anılıyor. Türk halkı da ay-yıldızlıların başında yerli bir çalıştırıcıyı tercih ediyor.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bu hafta adı teknik direktörlük için de geçen Şenol Güneş ile buluşması bekleniyor.
Yeni formül hayata geçerse Güneş, futbol direktörü olacak, takımın da Samet Aybaba'ya teslim edilmesi planlanıyor.
A Takım'dan alt yapıya kadar tüm kademeler yenilenecek.
YALÇIN KOŞUKAVAK
ERSUN YANAL
(Fotomaç)