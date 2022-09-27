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Giriş Tarihi: 27.9.2022 22:16

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı tek golle mağlup etti

AA
Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı tek golle mağlup etti

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

7. dakikada ilk ciddi atak Türkiye'den geldi. Sol kanatta topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın havadan ortasına Bertuğ Özgür Yıldırım yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ömer Faruk Beyaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak, sol kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.

27. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Seyhan Yiğit'in ortasına yükselen Yusuf Barasu'nun kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.

31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Saatçı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.

40. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım, rakip oyuncu Saba Sezanov tarafından düşürüldü.

41. dakikada Türkiye'nin ilk golü penaltıdan geldi. Ömer Faruk Beyaz'ın penaltı vuruşunda top terse yatan kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ikinci yarısında çok pozisyon olmadı ve maç sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı statta izledi.

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Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı tek golle mağlup etti
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