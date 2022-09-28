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Giriş Tarihi: 28.9.2022 11:15

Bellingham'dan Saka'ya 'Messi' benzetmesi!

Bellingham’dan Saka’ya ’Messi’ benzetmesi!

İngiltere Milli Takımı formasıyla oyuna sonradan girerek Almanya'ya karşı oynadığı oyunla takdirleri kazanana Arsenal'in genç yıldızı Bukayo Saka'ya, Bellingham'dan 'Messi' yakıştırması yapıldı. İşte tüm detaylar...

Arsenal kanat oyuncusu Bukayo Saka, bir saat geride kaldıktan hemen sonra Gareth Southgate tarafından oyuna girdi. İngiltere'nin 12 dakikada attığı üç gole katkı sağladı. Almanya, İngiltere'nin Mount'un ayağından gelen ikinci golünün hazırlayıcısı olan Saka'yı durdurmakta zorlandı ve Jude Bellingham, 21 yaşındaki oyuncunun yaratıcı niteliklerini yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'ye benzetti.

İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-23 sezonu için sona erdi ve Üç Aslan, A Ligi'nden B Ligi'ne düştü. Saka ise Arsenal forması ile Kuzey Londra derbisi öncesinde formda olduğunu gözler önüne serdi.

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Bellingham'dan Saka'ya 'Messi' benzetmesi!
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