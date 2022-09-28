Bellingham’dan Saka’ya ’Messi’ benzetmesi!

Arsenal kanat oyuncusu Bukayo Saka, bir saat geride kaldıktan hemen sonra Gareth Southgate tarafından oyuna girdi. İngiltere'nin 12 dakikada attığı üç gole katkı sağladı. Almanya, İngiltere'nin Mount'un ayağından gelen ikinci golünün hazırlayıcısı olan Saka'yı durdurmakta zorlandı ve Jude Bellingham, 21 yaşındaki oyuncunun yaratıcı niteliklerini yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'ye benzetti.

İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-23 sezonu için sona erdi ve Üç Aslan, A Ligi'nden B Ligi'ne düştü. Saka ise Arsenal forması ile Kuzey Londra derbisi öncesinde formda olduğunu gözler önüne serdi.