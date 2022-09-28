Murat Şahin’den Sergen Yalçın için flaş A Milli Takım ve Hull City yanıtı!

"BEŞİKTAŞ EV SAHİBİ OLDUĞU HER MAÇTA YÜZDE 51 ÖNDEDİR"

Derbi hakkında sözlerine devam eden Şahin, "Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde diğer derbilere göre daha göze hoş gelen bir futbol oynandığını düşünüyorum. Bunu hem antrenörlük dönemimde hem de oyunculuk dönemimde fark ettim. Beşiktaş ev sahibi olduğu her maçta yüzde 51 olarak kazanma yüzdesinde öndedir." açıklamasını yaptı.

"ŞU AN BEŞİKTAŞ'IN TÜM KALECİLERİ FORMSUZ"

Son zamanlarda eleştirilerin odağı haline gelen Beşiktaş kalecileri hakkında konuşan eski file bekçisi Murat Şahin, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ın 4 tane kalecisinin de kendi tarzları var ve hepsi çok yetenekli. Ama şu an hepsinin formsuz olduğunu düşünüyorum."

"BİR TAKIMA 4 TANE İYİ KALECİ ÇOK FAZLA"

Murat Şahin, "Biz genelde planlamayı 3 kaleci üzerine yaparız. İki iyi kaleci ve bir üçüncü kaleci. Planlama neye göre yapılıyor bilmiyorum ama bir takıma 4 tane iyi kaleci çok fazla. Altay mı Ersin mi, Uğurcan mı Muslera mı sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Hepsinin kendine göre özellikleri var ve Türkiye'nin 4 büyük takımının kalelerini koruyorlar. Çok yetenekli olmasalar bu seviyelere gelemezlerdi." dedi.