Olcay Şahan’dan Galatasaray itirafı!

Olcay Şahan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Benim için en değerli şey, buradaki çocukların ileride Süper Lig'de oynamaları olur. Röportajlar verdiklerinde 'Olcay abi sağolsun, bize yardımcı oldu' demeleri. Çok mutlu olurum.

"Afyonspor kesinlikle üst liglerin takımı. İmkanlara, stada bakıyorum...

"Çok mutluyum burada olduğum için. Süper Lig'de oynayabilecek çok oyuncumuz var."