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Giriş Tarihi: 28.9.2022 11:27

Olcay Şahan'dan Galatasaray itirafı!

Olcay Şahan’dan Galatasaray itirafı!

Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçiren ve şampiyonluk yaşayan Olcay Şahan, Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray'dan da transfer teklifi aldığını açıkladı.

Bir dönem Kara Kartal formasıyla başarılara imza atan Olcay Şahan, o dönemde Beşiktaş'tan teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Kendisinin ve ailesinin siyah-beyazlı takımın taraftarı olduğuna değinen Olcay, Türk futboluna bakış açısı hakkında da yorumlarda bulundu.

Olcay Şahan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Benim için en değerli şey, buradaki çocukların ileride Süper Lig'de oynamaları olur. Röportajlar verdiklerinde 'Olcay abi sağolsun, bize yardımcı oldu' demeleri. Çok mutlu olurum.

"Afyonspor kesinlikle üst liglerin takımı. İmkanlara, stada bakıyorum...

"Çok mutluyum burada olduğum için. Süper Lig'de oynayabilecek çok oyuncumuz var."

Beşiktaş'ta başarılı bir dönem geçiren ve şampiyonluk yaşayan Olcay Şahan, Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray'dan da transfer teklifi aldığını açıkladı.

Olcay, o dönemde Beşiktaş'tan teklif alınca hiç düşünmeden kabul etmiş.

Kendisinin ve ailesinin siyah-beyazlı takımın taraftarı olduğuna değinen Olcay, Türk futboluna bakış açısı hakkında da yorumlarda bulundu.

NE SÖYLENDİ?

Olcay Şahan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Benim için en değerli şey, buradaki çocukların ileride Süper Lig'de oynamaları olur. Röportajlar verdiklerinde 'Olcay abi sağolsun, bize yardımcı oldu' demeleri. Çok mutlu olurum.

"Afyonspor kesinlikle üst liglerin takımı. İmkanlara, stada bakıyorum...

"Çok mutluyum burada olduğum için. Süper Lig'de oynayabilecek çok oyuncumuz var."

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"

Galatasaray ile anlaşma durumu hakkında ise Olcay, "Galatasaray'dan transfer teklifi teklif aldım, ancak biraz bekletildim.

"Galatasaray'la olumlu şeyler olacakken, Beşiktaş devreye girdi. Ailem ve kendim Beşiktaşlıyım.

"Bu yüzden, hiç düşünmeden Beşiktaş'ı seçtim" dedi.

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Olcay Şahan'dan Galatasaray itirafı!
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