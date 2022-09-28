Son dakika: Adem Ljajic resmen Karagümrük’te!

BONSERVİSİNE 37.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Adem Ljajic'e oyunculuk kariyeri boyunca kiralama bedelleri dahil 37.3 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Ljajic için Fiorentina Partizan'a 6.8 milyon Euro, Roma Fiorentina'ya 12 milyon Euro, Torino Roma'ya 9 milyon Euro, Beşiktaş Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis vermişti.

Ayrıca Beşiktaş ve Inter'in kasasından toplam 3 milyon Euro kiralama bedelleri de çıkmıştı.