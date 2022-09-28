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Giriş Tarihi: 28.9.2022 17:19 Son Güncelleme: 28.9.2022 17:23

Son dakika: Adem Ljajic resmen Karagümrük'te!

Son dakika: Adem Ljajic resmen Karagümrük’te!

Son dakika: Fatih Karagümrük, bir dönem Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in transferini resmen duyurdu. İşte tüm detaylar...

Fatih Karagümrük, önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Adem Ljajic ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fatih Karagümrük: "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ljajic, Beşiktaş'ta kadro dışı kalarak ve son yıllarda futboldan bir hayli uzaklaşmıştı.

30 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen İstanbul'da yaşamaya devam ediyordu.

BONSERVİSİNE 37.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Adem Ljajic'e oyunculuk kariyeri boyunca kiralama bedelleri dahil 37.3 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Ljajic için Fiorentina Partizan'a 6.8 milyon Euro, Roma Fiorentina'ya 12 milyon Euro, Torino Roma'ya 9 milyon Euro, Beşiktaş Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis vermişti.

Ayrıca Beşiktaş ve Inter'in kasasından toplam 3 milyon Euro kiralama bedelleri de çıkmıştı.

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Son dakika: Adem Ljajic resmen Karagümrük'te!
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