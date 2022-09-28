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Giriş Tarihi: 28.9.2022 10:07

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'den derbi motivasyonu! "Geçen sezonki tutkuyu..."

BAHADIR BEYARSLAN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael’den derbi motivasyonu! Geçen sezonki tutkuyu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Puan kaybettikleri son iki karşılaşmada performanslarının yeterli olmadığını belirten Valerien İsmael, “Geçen sezon derbi atmosferini yaşadım. Aynı isteği, tutkuyu ve arzuyu görmek istiyorum” dedi.

Beşiktaş'ın dün yaptığı idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Valerien İsmael, kendi evlerinde oynayacakları derbiye kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

1-0 kaybedilen Başakşehir ve 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmalarında performanslarının yeterli olmadığını belirten İsmael, "Derbi başka bir maç olacak. Kendi performansımızı göstermeye çalışacağız. Ben de başka bir Beşiktaş ve takım performansı görmek istiyorum derbide. Derbiyi geçen sene tecrübe ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, tutkuyu, arzuyu görmek istiyorum" diye konuştu.

"NATHAN REDMOND KADRODA OLABİLİR"

Fransız çalıştırıcıdan diğer satır başları şöyle:

-Nathan Redmond iyi görüyor. Kadroda olabilir. Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz.

-Sadece Ersin'in değil tüm takımın performansını yükseltmesi gerekiyor. Mert'in yüzde yüz öz güvenli olması lazım. Kalecilerimize güveniyoruz. Ersin bu takımda şampiyonluk yaşamış genç bir oyuncumuz.

-Daha maça çok süre var. 11'i konuşmak için erken.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael'den derbi motivasyonu! "Geçen sezonki tutkuyu..."
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