Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in Fenerbahçe derbisi planı hazır!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakiplerinin bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları izledi. Böylece sarı-lacivertlilerin eksi ve artılarını tespit etti. Fransız çalıştırıcı, öncelikle ön alanda presle top kapma becerisi yüksek olan Fenerbahçe'nin kendilerini hataya zorlamasının önüne geçecek. Siyah-beyazlılar, savunmada topa hakim olduktan sonra oyunu hızlı bir şekilde üçüncü bölgeye taşımak için kanatları kullanacak. Rakipten kapılacak toplar özellikle Saiss tarafından Kevin N'Koudou ve Muleka ile buluşturulacak.



UZUN PASLARLA ETKİLİ OLACAKLAR



Savunmaya dönüşlerde F.Bahçe'nin beklerinin boşluk bıraktığını ve zaman zaman stoperlerinin de kademe hatası yaptığını gören İsmael, özellikle N'Koudou'nun bu boşlukları iyi kullanabileceğini düşünüyor. Uzun paslarla Fenerbahçe'nin bırakacağı boşlukları değerlendirmek isteyen Beşiktaş, kanatlardan yapılacak ataklarda içeride yüksek hava gücüne sahip Weghorst'u pozisyona sokmayı amaçlıyor. Gedson da ceza alanına yakın oynayarak 1.97'lik Hollandalı kuleye destek verecek.



2 DAKİKADA TÜKENDİ



Derbinin dün 10.00'da satışa çıkan biletlerine yoğun ilgi oldu. Saatler 10.02'yi gösterdiğinde 12 bin biletin tamamı satıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının pazar günü ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynayacakları derbiye özel olarak hazırlanıyor. Çok sayıda pankartla kapalı tribünün renklendirileceği belirtilirken karşılaşmanın dün saat 10.00'da 270 TL ila 4 bin 580 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan 12 bin bilet anında tükendi. 10 binlerce taraftarın bilet alamadığı ve bu durumdan şikâyetçi oldukları öğrenildi. Beşiktaşlı futbolseverler, kulübe ulaşarak bilet talebinde bulunurken yöneticiler, bunu karşılayamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.



B.MÜNIH ISMAEL'I UNUTMADI!



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, 47 yaşına girdi. Fransız çalıştırıcı için dünkü idman öncesi pasta kesilerek kutlama yapıldı. Deneyimli hocayı uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih de unutmadı. Alman ekibi, sosyal medya hesabından "Eski defans oyuncumuz Valerien İsmael'e 47. doğum gününde iyi seneler diliyoruz" paylaşımında bulundu.