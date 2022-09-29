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Giriş Tarihi: 29.9.2022 14:47

Chelsea'nin Brezilyalı eski futbolcusu Ramires, kariyerine son verdi

AA
Chelsea’nin Brezilyalı eski futbolcusu Ramires, kariyerine son verdi

İngiltere ekibi Chelsea'nin eski oyuncularından Brezilyalı Ramires, futbolu bıraktığını açıkladı.

Emeklilik kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Ramires, "Bir süre düşündükten sonra futbol kariyerimi noktalamaya karar verdim. Takım arkadaşlarıma, çalıştığım antrenörlerime, oynadığım kulüplere ve Brezilya Milli Takımı'na teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkürler futbol." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Cruzeiro ve Portekiz'de Benfica formaları giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2010'da 22 milyon avro karşılığında Chelsea'ye imza atmıştı. Ramires, 2016'da ise 28 milyon avro bonservis bedeliyle Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, son olarak ülkesinin Palmeiras ekibinde görev yapmıştı.

Ramires, Chelsea formasıyla birer kez İngiltere Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferleri yaşamıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda ise 51 maça çıkıp 4 gol kaydeden Ramires, 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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Chelsea'nin Brezilyalı eski futbolcusu Ramires, kariyerine son verdi
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