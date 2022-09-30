Sami Uğurlu ayrılık sürecini ilk kez SABAH Spor’a açıkladı! Stefan Kuntz’a çarpıcı sözler...

Geçen sezon Kasımpaşa'da tarihi başarılara imza atan Sami Uğurlu, SABAH Spor'a özel flaş açıklamalarda bulundu.
KASIMPAŞA'DA TARİHİ SEZON
Kasımpaşa kulübü olarak tarihi bir sezondu. Hem bizim adımıza hem de camia adına.
Kasımpaşa'da 3 sezondur yardımcı antrenörlük yapıyordum 18. haftadan sonra takımın başına geçtim. O süreçte özellikle oyuncu grubuna yardımcı hoca olarak gelmek ve kendi oyununu kabul ettirmek kolay bir iş değildi.
MULEKA'SIZ 5 MAÇ
Jackson Muleka'nın ön plana çıkması çok konuşuldu. İlk 5'te 5'lik periyotta o yoktu, çok zorlu deplasmanlar oynamıştık. Evet Muleka 12 gol attı ama sol bek olarak gelen Ben Ouanes'i ilk geldiğimiz haftadan itibaren sağ kanat olarak oynattım.
11 maç oynayarak ligi 7 gol 6 asistle bitirdi ve sağ kanat oyuncusu olarak milli takıma çağırıldı.
BİZ FENERBAHÇE KADAR KONUŞULMADIK
İsmail hoca geldikten sonra ikinci yarının lideri olarak bitirdi ama şöyle bir şey var Kasımpaşa'da 2. yarıyı 2. olarak bitirdi ama bu çok fazla konuşulmadı, dillendirilmedi.
EREN BİZ GELDİĞİMİZDE İYİ DEĞİLDİ
3. lige kiralık verilen ve geldiğinde de zaman zaman oynayan zaman zaman oynamayan bir Eren Elmalı gerçeği vardı.
Eren, biz geldikten sonra çok yukarı çıktı değil, biz geldikten sonra da Eren'in kötü oynadığı maçlar oldu ama hep inandık ve o da çok çalıştı, çok istedi. Kötü başladı ama hep üzerine koyarak devam etti.
Eren yurtdışından da çok ciddi teklifler aldı. Hiç ortada yokken altyapıdan gelen Eren şimdi milli takımın sol beki.
DOĞUCAN İÇİN SADIKU'YU YOLLADIK
Doğucan'ın 3 senedir Kasımpaşa'da olduğunu çoğu kişi bilmiyordur. Evet şimdi bakıyorsunuz Doğucan da çok oynayan isimlerden değildi. Doğucan olduğunda, Türkiye'nin en iyi 6 numaralarından Sadiku'yu gönderdik.
BİR ÇOK OYUNCUYA TEKLİF GELDİ
Bakıyorsunuz gol kralı Umut Bozok son şampiyon Trabzonspor'da, Muleka Beşiktaş'ta. Bir çok oyuncu çok fazla talep gördü. Ertuğrul da ciddi kulüplerden teklif alıp burada kalan isimlerden.
İŞTE AYRILIK NEDENİ...
Çok iyi geçen sezon sonrası oyuncular ne kadar çok teklif alıyorsa teknik direktörler de teklif alıyor. Lig bittikten sonra kadroyu tutup, takviyeler yapıp Avrupa kupalarında oynayacağız dedik.
Hedefimiz buydu. Hedef varsa kalmak istiyorsun, sezon böyle başladı aslında. Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasında Uros Spajic'in çapraz bağları koptu. Sonrasında Adana Demirspor maçında Taylan Serbest'in çapraz bağları koptu.
Stoper mevkisinde ciddi bir problem oluştu. Donk, yönetim kararıyla kadro dışı kaldı sonrasında Thomas kadro dışı bırakıldı. Elimizde hiçbir oyuncu kalmadı.
Sezon öncesi planımızda iyi iki stoper takviyei yapılacak, Jackson Muleka kalacak, Umut Bozok kalacak, Doğucan kesinlikle kalacak, benim kafamda düşündüğüm giderse bir tek Eren giderdi.
SEZON BAŞI BÜYÜK AYRILIKLAR
Sezon başında bakıyoruz, Muleka yok, Umut yok, Eren yok, Doğucan yok, giden stoperler yerine stoperler yok, rotasyon oyuncularımız yok. Kısaca takım yok. Santrfor bölgesinde büyük sorunlar yaşadık.
Lig başladı Fenerbahçe, Başakşehir; stopersiz, santrforsuz maça çıkıyoruz. Kaldı ki bunun benim ayrılmamla çok fazla bir ilgisi yok.
Kulübün de yapmış olduğu açıklamada, "Yönetim kurulunun aldığı kararla Hocamız Sami Uğurlu'nun görevine son verildi" deniyor. Böyle bir şey yok. Muhtemelen yanlışlıkla yapılan bir açıklama. Çünkü ben kendi isteğimle ayrıldım kulüpten.
Alınan skorlarla alakalı değil. Dünyanın hiçbir yerinde 22 maçta son sıradaki takımla 14 galibiyet almış bir hocayı ilk iki maçta en iyi takımlara karşı alınan mağlubiyet sonrası gönderilmez.
Almış olduğum bu kararın arkasındayım. Yine olsa görevimden ayrılırım.
Görevden ayrıldıktan sonra görüştüğüm kulüpler oldu. Ben ne olursa olsun bireysel hedeflerimin peşinden gideceğim. Geçen sezonki başarıdan sonra bu sezon gideceğim takımın bana çok uygun olması gerekiyor. Tabii ki de tekliflerin gelmesi çok normal ama çok acele etmek istemiyorum.
KUNTZ, TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ DEĞİL
Kuntz başarısız diyip geçmemek gerekiyor. Oradaki yönetici kim? Hamit Altıntop. Başarısızlık varsa pay sahiplerinden birisi o olmalı. Oyuncular da pay sahibi olmalı.
Sadece Kuntz'a yüklemek doğru değil. Benim fikrim; milli takım teknik direktörü Kuntz değildir, olmamalı. Çünkü Türkiye'de çok kaliteli, çok iyi hocalar var. Sayabileceğimiz o kadar iyi hocalar var ki, Türk futbolunu bilen, oyuncuları tanıyan çok iyi isimler var.
Son iki maça çıktıktan sonra tamam gruptan çıktık ama bizim yerimiz değil ki burası. Açıklamalara bakıyorum eksikler diyorlar, milli takımın havuzu çok büyük.
TARİHİN EN İYİ MİLLİ TAKIMI
Ben bu jenerasyona Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu diyebilirim. Oyuncularımızın hepsi Avrupa'nın en büyük takımlarında oynuyor.