Sami Uğurlu ayrılık sürecini ilk kez SABAH Spor’a açıkladı! Stefan Kuntz’a çarpıcı sözler...

SEZON BAŞI BÜYÜK AYRILIKLAR

Sezon başında bakıyoruz, Muleka yok, Umut yok, Eren yok, Doğucan yok, giden stoperler yerine stoperler yok, rotasyon oyuncularımız yok. Kısaca takım yok. Santrfor bölgesinde büyük sorunlar yaşadık.

Lig başladı Fenerbahçe, Başakşehir; stopersiz, santrforsuz maça çıkıyoruz. Kaldı ki bunun benim ayrılmamla çok fazla bir ilgisi yok.

Kulübün de yapmış olduğu açıklamada, "Yönetim kurulunun aldığı kararla Hocamız Sami Uğurlu'nun görevine son verildi" deniyor. Böyle bir şey yok. Muhtemelen yanlışlıkla yapılan bir açıklama. Çünkü ben kendi isteğimle ayrıldım kulüpten.

Alınan skorlarla alakalı değil. Dünyanın hiçbir yerinde 22 maçta son sıradaki takımla 14 galibiyet almış bir hocayı ilk iki maçta en iyi takımlara karşı alınan mağlubiyet sonrası gönderilmez.

Almış olduğum bu kararın arkasındayım. Yine olsa görevimden ayrılırım.

Görevden ayrıldıktan sonra görüştüğüm kulüpler oldu. Ben ne olursa olsun bireysel hedeflerimin peşinden gideceğim. Geçen sezonki başarıdan sonra bu sezon gideceğim takımın bana çok uygun olması gerekiyor. Tabii ki de tekliflerin gelmesi çok normal ama çok acele etmek istemiyorum.