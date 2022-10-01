Ankaragücü sahasında Başakşehir’i konuk ediyor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor... Ömer Erdoğan'ın takımı sahasında puan veya puanlar çıkarmak isterken, henüz gol yemeyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.
CANLI ANLATIM
ANKARAGÜCÜ 0 - 1 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)
3' Stefan Okaka
İLK 11'LER
MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Ali Sowe.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Biglia, Traore, Berkay, Aleksic, Mounir, Okaka.