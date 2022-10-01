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Giriş Tarihi: 1.10.2022 17:00 Son Güncelleme: 1.10.2022 17:08

Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk ediyor | CANLI

Ankaragücü sahasında Başakşehir’i konuk ediyor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor... Ömer Erdoğan'ın takımı sahasında puan veya puanlar çıkarmak isterken, henüz gol yemeyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor... Ömer Erdoğan'ın takımı sahasında puan veya puanlar çıkarmak isterken, henüz gol yemeyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri kazanarak serisini devam ettirmek istiyor.

CANLI ANLATIM

ANKARAGÜCÜ 0 - 1 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor)

3' Stefan Okaka

İLK 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Oğuz, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Emre, Ali Sowe.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Biglia, Traore, Berkay, Aleksic, Mounir, Okaka.

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Ankaragücü sahasında Başakşehir'i konuk ediyor | CANLI
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