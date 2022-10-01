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Giriş Tarihi: 1.10.2022 14:45 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:57

Kasımpaşa evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor

Kasımpaşa evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı oynanıyor. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Kasımpaşa çıkışını sürdürmek istiyor. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise kötü gidişe 'dur' demek amacında...

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı oynanıyor. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Kasımpaşa çıkışını sürdürmek istiyor. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise kötü gidişe 'dur' demek amacında...

KASIMPAŞA 1 - 0 GAZİANTEP FK (İkinci yarı oynanıyor)

57' Celina

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
Yedekler: Erdem, Graovac, Donk, Tunay, Yunus, Petretta, Aytaç, Turgay, Ali Sühan, Ahmet

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Sagal, Maxim, Markovic, Pekhart
Yedekler: Mustafa, Djilobodji, Arda, Halil, Ömürcan, Abdulkadir, Mirza, Merkel, Veliu, Figueiredo

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Kasımpaşa evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor
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