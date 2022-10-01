Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı oynanıyor. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Kasımpaşa çıkışını sürdürmek istiyor. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise kötü gidişe 'dur' demek amacında...
KASIMPAŞA 1 - 0 GAZİANTEP FK (İkinci yarı oynanıyor)
57' Celina
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
Yedekler: Erdem, Graovac, Donk, Tunay, Yunus, Petretta, Aytaç, Turgay, Ali Sühan, Ahmet
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Sagal, Maxim, Markovic, Pekhart
Yedekler: Mustafa, Djilobodji, Arda, Halil, Ömürcan, Abdulkadir, Mirza, Merkel, Veliu, Figueiredo