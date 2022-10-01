Kasımpaşa evinde Gaziantep FK’yı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Celina kaydetti.
Son 4 maçta 3 galibiyet alan Kasımpaşa rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK'nın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 12 puana ulaşırken Gaziantep 11 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
Yedekler: Erdem, Graovac, Donk, Tunay, Yunus, Petretta, Aytaç, Turgay, Ali Sühan, Ahmet
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Sagal, Maxim, Markovic, Pekhart
Yedekler: Mustafa, Djilobodji, Arda, Halil, Ömürcan, Abdulkadir, Mirza, Merkel, Veliu, Figueiredo