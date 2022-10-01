Londra derbisini Tottenham’ı deviren Arsenal kazandı

Emirates Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 20. dakikada Thomas Partey ve 31. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya Gabriel Jesus'un golüyle başlayan Mikel Arteta'nın öğrencileri, 67. dakikada Granit Xhaka ile farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenham 17 puanda kaldı.