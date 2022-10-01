Luis Suarez yeni durağını açıkladı

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Luis Suarez, Dünya Kupası'na hazır gidebilmek için Nacional ile kısa süreli bir sözleşme imzalamıştı. Nacional ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan Uruguaylı yıldız, geleceğine nasıl yön vereceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"AVRUPA'YA DÖNMEYECEĞİM"

Marca'ya açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kalan buradan ayrılacağım. Henüz bir karar vermedim. Sözleşmem sona eriyor. MLS benim için iyi bir seçenek olabilir, ancak Avrupa'ya kesinlikle dönmeyeceğim. Avrupa'da yaptıklarımı, gururla bıraktım. Ayrılma kararı aldığımda Atletico Madrid'den daha zayıf bir takıma gitmek istemedim. Dünya Kupası sonrası neler olacağına karar vereceğim" ifadelerini kullandı.