Torrent’in ekibindeki Ricard Segarra, Premier Lig’e gitti

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray 'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Ricard Segarra'nın yeni durağı Premier Lig oldu. Segarra, Brighton'ın yeni menajeri Roberto De Zerbi'nin ekibine katıldı.

Brighton'da Graham Potter'ın Chelsea'ye gidişi sonrası menajerlik görevine Roberto De Zerbi getirilmişti. Premier Lig ekibi, De Zerbi'nin ekibine üç yeni ismin eklendiğini açıkladı. Agostino Tibaudi, Enrico Venturelli'nin yanı sıra kaleci antrenörü olarak Ricard Segarra'nın ekibe katıldığı duyuruldu.

Ocak 2022'ye kadar kariyerini Barcelona'nın alt yaş grubu takımlarında kaleci antrenörü olarak geçiren Segarra, Ocak ayında ise Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile birlikte Sarı-Kırmızılılar'a gelmişti. Torrent ile yolların ayrılmasından sonra Galatasaray'dan ayrılan 52 yaşındaki kaleci antrenörü yoluna Brighton ile devam edecek.