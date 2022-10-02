Kasımpaşa’dan geçit yok!

Sezona üç yenilgiyle giren İstanbul ekibi, dün rakibini Bersant Celina’nın golüyle yıkıp son 5 maçta 4’üncü galibiyetini aldı. Gaziantep FK puan kayıplarına dün de ‘dur’ diyemedi
Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti ve Hatayspor galibiyeti ile başladığı çıkışını sürdürdü. Sezona 3 yenilgiyle giren ve ikinci haftada teknik direktörünü değiştiren İstanbul ekibi, Şenol Can ile12 puan toplamayı başardı. Gaziantep temsilcisi ise tam tersi bir performans sergiliyor. İlk 4 hafta topladığı 10 puanla zirveye ortak olan kırmızı-siyahlılar son 4 maçta ise sadece 1 beraberlik alabilirken, 3 maçtan da mağlup ayrıldı ve 11 puanda kaldı.
Kasımpaşa'ya, 3 puanı getiren gol 57'nci dakikada Celina'dan geldi. Hajradinovic'in ortasında topla buluşan Bersant Celina, meşin yuvarlağıönce kontrol edip, sonrakaleye gönderdi ve sonucu ilan etti: