Kasımpaşa’dan geçit yok!

Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti ve Hatayspor galibiyeti ile başladığı çıkışını sürdürdü. Sezona 3 yenilgiyle giren ve ikinci haftada teknik direktörünü değiştiren İstanbul ekibi,Gaziantep temsilcisi ise tam tersi bir performans sergiliyor. İlk 4 hafta topladığı 10 puanla zirveye ortak olan kırmızı-siyahlılar son 4 maçta ise sadece 1 beraberlik alabilirken, 3 maçtan da mağlup ayrıldı ve 11 puanda kaldı.Kasımpaşa'ya, 3 puanı getiren gol 57'nci dakikada Celina'dan geldi. Hajradinovic'in ortasında topla buluşan