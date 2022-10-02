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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Kasımpaşa’dan geçit yok!

MUSTAFA NACAR
Kasımpaşa’dan geçit yok!

Sezona üç yenilgiyle giren İstanbul ekibi, dün rakibini Bersant Celina’nın golüyle yıkıp son 5 maçta 4’üncü galibiyetini aldı. Gaziantep FK puan kayıplarına dün de ‘dur’ diyemedi

Süper Lig'de Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti ve Hatayspor galibiyeti ile başladığı çıkışını sürdürdü. Sezona 3 yenilgiyle giren ve ikinci haftada teknik direktörünü değiştiren İstanbul ekibi, Şenol Can ile 12 puan toplamayı başardı. Gaziantep temsilcisi ise tam tersi bir performans sergiliyor. İlk 4 hafta topladığı 10 puanla zirveye ortak olan kırmızı-siyahlılar son 4 maçta ise sadece 1 beraberlik alabilirken, 3 maçtan da mağlup ayrıldı ve 11 puanda kaldı.
Kasımpaşa'ya, 3 puanı getiren gol 57'nci dakikada Celina'dan geldi. Hajradinovic'in ortasında topla buluşan Bersant Celina, meşin yuvarlağı önce kontrol edip, sonra kaleye gönderdi ve sonucu ilan etti:

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Kasımpaşa’dan geçit yok!
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