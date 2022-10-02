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Giriş Tarihi: 2.10.2022 17:02 Son Güncelleme: 2.10.2022 19:12

Konyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti!

Konyaspor, Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Arabam.com Konyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip tek golle kazandı.

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Ümraniyespor, ligde aldığı 2 puanın 1'ini Fenerbahçe'den diğerini ise Gaziantep FK'dan aldı. Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Ümraniyespor haftayı 2 puanla son sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

6. dakikada Lenjani'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

24. dakikada Popov'un sağ kanattan pasına hareketlenen Onur Ayık'ın ceza sahası içinden vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

31. dakikada Mrsic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

45+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İKİNCİ YARI

71. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

77. dakikada Muric'in ceza sahası dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek, Selahattin Altay

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 69 Muric), Soner Dikmen (Dk. 69 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 87 Uche Ikpeazu), Muhammet Demir (Dk. 75 Diouf)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov (Dk. 79 Del Valle), Glumac, Allyson, Lenjani, Serkan Göksu (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık, Mrsic (Dk. 46 Avounou), Metehan Mimaroğlu (Dk. 46 Geraldo), Bettaieb (Dk. 66 Umut Nayir)

Gol: Dk. 45+2 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Muhammet Demir, Dk. 82 Guilherme, Dk. 83 Bytyqi (Arabam.com Konyaspor), Dk. 90+4 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor)

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Konyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti!
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