Konyaspor’dan ‘Demir’ yumruk

Milli ara öncesinde Galatasaray'a boyun eğip yenilgiyle tanışan Arabam. com Konyaspor, 8. haftada Hangi Kredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Üç önemli eksikleSüper Lig'in yeni takımını ağırlayan İlhan Palut'un takımı, art arda Lenjani ve Onur Ayık'ın etkili ataklarını püskürttü. Sakin oynayan ve kontrolü elinden bırakmayan Konya,Muhammet Demir'in kafasıyla fileleri buldu: 1-0. İkinci devrede de Ümraniyespor'un baskısı sürdü. 84'te Umut Nayir golüyle eşitliği sağladı ancak hakem Mustafa Kürşad Filiz, elle oynama gerekçesiyle ağlara giden golü iptal etti. Mücadelede başka atak olmayınca Konyaspor tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı.