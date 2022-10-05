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Giriş Tarihi: 5.10.2022 16:43 Son Güncelleme: 5.10.2022 17:22

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bir dönem sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona yıldız transferlerle giriş yapan Galatasaray, kaptanı Muslera'nın alternatifini aramaya başladı.Sarı-kırmızılılar, efsane kalecisinin yerine getireceği ismi ise belirledi...

Süper Lig'de bu sezon gözünü şampiyonluğa diken ve yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, 36 yaşına basan kaleci Fernando Muslera'nın veliahtını aramaya başlarken, İtalyan basını G.Saray için flaş bir ismi gündeme getirdi.

Calciostyle'da yer alan habere göre; G.Saray, Serie A ekibi Verona'nın İtalyan kalecisi Lorenzo Montipo'yu gündemine aldı.

'Montipo Boğaz'a mı?' başlıklı haberde, G.Saraylı yöneticilerin Muslera sonrası kaleyi 26 yaşındaki file bekçisine teslim etmeyi düşündüklerine yer verildi.

MLS'TEN DE TALİP VAR

Sarı-kırmızılıların ocak ayı transfer döneminde Verona'nın kapısını çalabileceği ifade edilirken, Montipo'ya ayrıca ABD Ligi MLS'ten de talipler olduğu belirtildi.

Kariyerine Novara'da başlayan Montipo, Siena, Carpi ve Benevento gibi takımlarda da görev yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen ve kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Montipo bu sezon 8 maçta Verona kalesini korurken, 15 gol yedi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu...
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