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Giriş Tarihi: 6.10.2022 21:47 Son Güncelleme: 6.10.2022 21:50

Başakşehir, Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk oluyor! İşte ilk 11'ler...

Başakşehir, Konferans Ligi’nde RFS’ye konuk oluyor! İşte ilk 11’ler...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...

Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ndayishimiye, Touba, Caiçara, Serdar, Aleksic, Mahmut, Deniz, Lima, Traore, Okaka.

Rigas FS: Muhammed, Ndayishimiye, Touba, Caiçara, Serdar, Aleksic, Mahmut, Deniz, Lima, Traore, Okaka.

CANLI | RFS 0-0 Başakşehir

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, AVRUPA KUPALARINDA 45. MAÇINA ÇIKACAK

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 44 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 58 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

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Başakşehir, Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk oluyor! İşte ilk 11'ler...
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