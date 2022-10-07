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Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:48

Ameliyat edilen İngiliz futbolcu Kyle Walker, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

AA
Ameliyat edilen İngiliz futbolcu Kyle Walker, Dünya Kupası’nı kaçırabilir

İngiltere Premier Lig'de pazar günü oynanan derbi maçta sakatlanan Manchester City oyuncusu Kyle Walker'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun kasığından başarılı bir operasyon geçirdiği belirtilirken, Walker'ın haftalarca forma giyemeyecek olması Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in kadro tercihlerini etkileyecek.

Sağ bekte Joao Cancelo dışında seçeneği olmayan Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-0 kazandıkları Kopenhag maçını 17 yaşındaki akademi oyuncusu Rico Lewis ile tamamlamıştı.

Savunmada Harry Maguire ısrarı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Southgate'in Dünya Kupası'nda Walker'ı ilk 11'de oynatmasına kesin gözüyle bakılıyordu. İngiltere, Katar'ın ev sahipliği yapacağı kupada ilk maçını 21 Kasım'da İran ile oynayacak.

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Ameliyat edilen İngiliz futbolcu Kyle Walker, Dünya Kupası'nı kaçırabilir
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