Franck Ribery futbolu bırakıyor! Sadece 36 dakika oynayabilmişti

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da da forma giyen Fransız dünya yıldızı Franck Ribery emekli olmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. 39 yaşındaki Ribery, Salernitana'da bu sezon sadece 36 dakika forma giyebildi.

SADECE 36 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Kısa süre içinde İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshedecek olan Ribery, daha sonra da kramponlarını asıp emekli olacak. Futbolculuk kariyerini sona erdirecek olan Fransız yıldızın Salernitana kulübünde antrenör olarak görev almaya devam etmesi bekleniyor.

Frank Ribery, Eylül 2021'de Salernitana'ya geldi. İtalyan ekibiyle 24 maça çıkan Ribery, takımına 3 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon ligin ilk maçında sadece 36 dakika oynayabildi. Diğer 7 Serie A maçını ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.