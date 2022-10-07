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Giriş Tarihi: 7.10.2022 15:04

Real Madrid muhteşem yetenek Endrick'in peşinde

Real Madrid muhteşem yetenek Endrick’in peşinde

İspanyol devi Real Madrid, bir süredir takip ettiği 16'lık genç yeteneği takıma katmaya hazırlanıyor.

Scoutlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanını taramaya devam eden Real Madrid'in gözü bir kez daha Brezilya'da...

Real Madrid tarafından izlenen Palmeiras'ın 16 yaşındaki yıldız adayı Endrick Felipe Moreira de Sousa, bir süredir gündemde ve ileride büyük bir yıldız olmasına kesin gözle bakılıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlerde Başkan Florentino Perez'in konuyu ciddiyetle takip ettiği yazıldı. Real Madrid, FIFA kuralları gereği Endrick Felipe'yi transfer etmek için 18 yaşını bekleyecek. İspanyollar, benzer bir durumu Rodrygo'da da yaşamış, genç oyuncu ile ön sözleşme yaparak bu sorunu çözmüştü.

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Real Madrid muhteşem yetenek Endrick'in peşinde
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