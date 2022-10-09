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Giriş Tarihi: 10.10.2022 00:20

La Liga'da sahasında kazanan Barcelona averajla liderliğini korudu

AA
La Liga’da sahasında kazanan Barcelona averajla liderliğini korudu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 1-0 yenerek, averajla liderliğini korudu.

La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 1-0 yenerek, averajla liderliğini korudu.

Barcelona'nın galibiyet golünü 17. dakikada Pedri attı.

Katalan takımının ligde oynadığı son 6 maçta art arda goller atan ve toplam 9 golü bulunan Polonyalı forvet Robert Lewandowski bu hafta rakip ağları havalandıramadı.

La Liga'da henüz mağlubiyet almayan, 22 puanlı iki takımdan Barcelona averajla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Real Madrid ise ikincilikte kaldı.

Ligin 9. haftasında 16 Ekim Pazar günü Barcelona deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona en son 2 Mart 2019'da oynanan El Clasico'da Santiago Bernabeu Stadı'nda ezeli rakibine karşı kazandı.

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La Liga'da sahasında kazanan Barcelona averajla liderliğini korudu
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