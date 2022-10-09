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Giriş Tarihi: 9.10.2022 15:31 Son Güncelleme: 9.10.2022 15:39

Roberto Martinez'den Mertens ve Batshuayi sözleri

Roberto Martinez’den Mertens ve Batshuayi sözleri

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO 2024 Elemeleri grup kuraları çekimi sonrasında Galatasaraylı Dries Mertens ve Fenerbahçeli Michy Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dries Mertens'in Belçika Milli Takımı için çok önemli olduğunu söyleyen Martinez, "Rolü çok değerli. Galatasaray'ın başarısı için ter döküyor. Soyunma odasında da büyük etkisi var. Kendine yer bulduğu için çok mutluyum. Yakından takip edeceğim" dedi.

"BATSHUAYI İYİ BİTİRİCİDİR"
Martinez, Batshuayi'nin de iyi bir golcü olduğunu belirtirken, "Boşluklar bulur, pozisyon bulur. Farklı oyun stillerine de adapte olabilir. Kuvvetlidir, iyi bitiricidir. Her takım için çok önemli olabilecek bir oyuncu. Türkiye'deki rekabet içinde iyi noktaya gelecektir. Fenerbahçe'de oynayacak, milli takım için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.

MURAT YAKIN: TÜRKİYE, EURO 2024'TE OLACAKTIR
Bu arada İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın da EURO 2024 kura çekimi sonrası Türkiye Milli Takımı ve Stefan Kuntz için yorum geldi. Yakın, "Türkiye geçmişte büyük takımları yendi. Stefan Kuntz, takımın başında ve bütün takımları yenebilecek kapasiteleri var. EURO 2024'te olacaklardır" ifadelerini kullandı.

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Roberto Martinez'den Mertens ve Batshuayi sözleri
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