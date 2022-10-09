Roberto Martinez’den Mertens ve Batshuayi sözleri

"BATSHUAYI İYİ BİTİRİCİDİR"

Martinez, Batshuayi'nin de iyi bir golcü olduğunu belirtirken, "Boşluklar bulur, pozisyon bulur. Farklı oyun stillerine de adapte olabilir. Kuvvetlidir, iyi bitiricidir. Her takım için çok önemli olabilecek bir oyuncu. Türkiye'deki rekabet içinde iyi noktaya gelecektir. Fenerbahçe'de oynayacak, milli takım için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.