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Giriş Tarihi: 9.10.2022 08:49 Son Güncelleme: 9.10.2022 08:58

Son dakika Beşiktaş haberleri: Romain Saiss Trabzonspor maçında oynayacak mı? Belli oldu!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Romain Saiss Trabzonspor maçında oynayacak mı? Belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada sol adalesinden sorun yaşayan ve haftaya Trabzonspor maçında forma giyemeyecek olan tecrübeli savunmacı Romain Saiss'in uzun süre sahalardan uzak kalmasından korkuluyor. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss maçın 12. dakikasında sakatlandı. Bu sezon oynanan 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada yer alan Faslı futbolcu, sol adalesinden hissettiği ağrı sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin kontrollerinden sonra oyuna devam edemeyeceğine karar verilen 32 yaşındaki oyuncu, kenara alınırken yerine Emrecan Uzunhan girdi. Mücadelenin son bölümünde bir talihsizlik daha yaşandı.

EMRECAN BADAJLA!

Saiss'in yerine giren Emrecan da sakatlandı ancak genç oyuncu, değişiklik hakkı dolduğu için baldırına yapılan bandajla devam etmek zorunda kaldı. Haftaya Trabzon maçında forma giyemeyecek olan Faslı savunmacının kesin durumu bugün netlik kazanacak. Teknik direktör İsmael de oyuncusu için "Kaç hafta oynayamayacağını şu anda bilmiyorum" dedi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Romain Saiss Trabzonspor maçında oynayacak mı? Belli oldu!
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