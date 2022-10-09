Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss maçın 12. dakikasında sakatlandı. Bu sezon oynanan 8 karşılaşmada da 90 dakika sahada yer alan Faslı futbolcu, sol adalesinden hissettiği ağrı sonrası kendini yere bıraktı. Sağlık ekibinin kontrollerinden sonra oyuna devam edemeyeceğine karar verilen 32 yaşındaki oyuncu, kenara alınırken yerine Emrecan Uzunhan girdi. Mücadelenin son bölümünde bir talihsizlik daha yaşandı.



EMRECAN BADAJLA!



Saiss'in yerine giren Emrecan da sakatlandı ancak genç oyuncu, değişiklik hakkı dolduğu için baldırına yapılan bandajla devam etmek zorunda kaldı. Haftaya Trabzon maçında forma giyemeyecek olan Faslı savunmacının kesin durumu bugün netlik kazanacak. Teknik direktör İsmael de oyuncusu için "Kaç hafta oynayamayacağını şu anda bilmiyorum" dedi.

