Barcelona’dan Lionel Messi’ye büyük onur

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği haberleri her geçen gün daha sık konuşulmaya başladı.

Arjantinli yıldız oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararını Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ardından vereceğini ifade etmişti.

PSG formasıyla bu sezon şimdiye kadar tüm kulvarlarda 13 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu sekiz kez gol sevinci yaşarken, sekiz kez de asist yapma başarısı gösterdi.