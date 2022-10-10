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Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:55

Barcelona'dan Lionel Messi'ye büyük onur

Barcelona’dan Lionel Messi’ye büyük onur

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kariyerine PSG'de devam eden kulübün efsane ismi Lionel Messi'nin Camp Nou önüne heykelinin dikileceğini açıkladı. Laporta, "Karar verildi. Camp Nou'nun önüne Lionel Messi'nin bir heykelini dikeceğiz" dedi.

2000 yılında Barcelona'nın altyapısına katılan Lionel Messi, 2021 yılına kadar gösterdiği performansla adını Barcelona efsanelerinin arasına yazdırırken, tüm zamanların en iyi futbolcuları arasına girmeyi de başardı.

PSG'ye transfer olan Arjantinli süperstarın, Katalan ekibine geri döneceği haberleri ciddi ciddi konuşulurken, Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Barcelona'nın Pazar günü gerçekleştirilen genel Kurulu toplantısında konuşan Başkan Laporta, "Camp Nou'nun önüne Lionel Messi'nin bir heykelini dikeceğiz" dedi.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

PSG ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya geri döneceği haberleri her geçen gün daha sık konuşulmaya başladı.

Arjantinli yıldız oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararını Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ardından vereceğini ifade etmişti.

PSG formasıyla bu sezon şimdiye kadar tüm kulvarlarda 13 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu sekiz kez gol sevinci yaşarken, sekiz kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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Barcelona'dan Lionel Messi'ye büyük onur
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